Фашизм в центре Европы: «Политическим» в белорусской колонии нашивают желтые бирки 18 17.05.2021, 20:34

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фото: belaruspartisan.by

Режим Лукашенко ждет трибунал.

В шкловской колонии «политическим» нашивают желтые бирки. Об этом написал в письме политзаключенный Витольд Ашурок.

«Политических здесь хватает. Так что грустить повода нет. Тем более, что администрация издала приказ иметь желтый цвет бирок на одежде, и поэтому политических можно отличить издалека. Это многое упрощает», — цитирует его письмо пресс-служба Движения «За свободу».

Ашурок уверен, что в наших условиях будет очень полезен опыт Второй мировой войны. Как известно, во время войны желтые звезды нашивали на одежду евреям.

Витольд Ашурок был осужден на пять лет колонии. Суд над ним был закрытым.

Письмо Витольда Ашурка из шкловской колонии

фото: facebook.com/pyx.by

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