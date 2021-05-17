Израиль нанес удар по штабу службы внутренней безопасности ХАМАС 17.05.2021, 21:14

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Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже неделю.

Армия обороны Израиля нанесла удар в секторе Газа по штабу службы внутренней безопасности движения ХАМАС, пишут израильские СМИ (перевод «Интерфакса»).

Удар пришелся по северной части города Газа. Данных о жертвах не приводится.

По версии израильской стороны, в штабе работали, в частности, члены ХАМАС, отвечающие за разведку.

Утром в понедельник Армия обороны Израиля возобновила авиаудары по по сектору Газа. ХАМАС также продолжил ракетные пуски по гражданским районам Израиля. Нынешнее обострение конфликта и обмен ударами продолжаются уже неделю.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже неделю. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия.

В конце прошлой недели председатель политбюро ХАМАС Халед Машаль заявил, что группировка готова к прекращению огня и перемирию с Израилем. И.о. премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция против палестинских группировок в секторе Газа еще не завершена. Представители армии Израиля говорили, что первыми прекратить огонь должны палестинцы.

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