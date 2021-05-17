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В Бразилии сильнейшее наводнение за последние сто лет

  • 17.05.2021, 21:54
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В Бразилии сильнейшее наводнение за последние сто лет

Люди передвигаются на каноэ.

В Бразилии самое сильное наводнение за последние сто лет. Об этом сообщает ТСН в понедельник, 17 мая.

Обильные дожди в крупнейшем штате страны - Амазонас - привели к увеличению уровня воды в реках. В двадцати муниципалитетах объявили режим чрезвычайной ситуации - там подтоплены целые районы, дома и улицы. Местные жители передвигаются на лодках и каноэ.

С последствиями наводнения столкнулись уже 350 тысяч человек - они либо эвакуированы, либо закрыты в отрезанных водой от цивилизации районах.

Непогода заставляет бразильских врачей доставлять вакцины лодками - от дома к дому.

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