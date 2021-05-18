«Прикрыли лавочку»: табачный бизнес Лукашенко оказался под ударом 5 18.05.2021, 7:33

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Страны Запада только входят во вкус.

С завидной регулярностью таможенные службы наших стран-соседок заявляют о задержании партий контрабандных сигарет из Беларуси. Литва, Польша, Латвия, даже Россия — стоимость арестованных грузов исчисляется миллионами долларов.

Председатель комитета по нацбезопасности и обороне литовского Сейма Лауринас Кащюнас заявил, что контрабанда — это государственная политика режима Лукашенко, а Литва усилит контроль границ для борьбы с ней.

Главный аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс в комментарии сайту Charter97.org отметил, что он давно обращал внимание на подобные действия официального Минска:

— В таких делах всегда замешаны спецслужбы как России, так и Беларуси. Сами по себе такие режимы — мафиозные, где контрабанда курируется на государственном уровне.

Да, в Литве сейчас все заговорили об этом публично. Всем понятно, что это государственный бизнес, который связан с экономическими трудностями режима Лукашенко. Он просто пытается пополнить свою казну. Я считаю, что эта контрабанда была и будет, пока подобные режимы существуют.

Литовский политолог видит в борьбе с контрабандой минимизацию преступного влияния режима Лукашенко на страны Запада:

— Перекрытие контрабанды усиливает давление на режим, потому что белорусские власти недополучают прибыль от этой преступной деятельности, но я смотрю на эту проблемы не со стороны внешней политики, то есть давления на этот нелегитимный режим, а внутренней.

Марюс Лауринавичюс считает, что контрабанда из Беларуси — вопрос безопасности Литвы.

— Здесь важно отметить, что виляние на рынок Евросоюза минимальное, а имеет место проблема распространения преступных связей, организаций. Когда идет речь о контрабанде, то с ней связаны не только пособники режима Лукашенко, но и люди на другой стороне границы, в Литве или других странах ЕС. Все они являются вот этой сетью преступной группировки, которая распространяет криминальную деятельность на наши страны, поэтому это представляет угрозу для национальной безопасности, — подытожил собеседник Charter97.org.

След «Гродно Азота»

Представитель Госпогранслужбы Литвы Донатас Шкарнулис в интервью изданию LRT заявил, что зачастую сигареты уже закладывают в вагоны на территории белорусских заводов.

«Согласно источникам криминальной разведки, некоторые сигареты, которые ввозятся в Литовскую Республику, загружаются на заводах по производству удобрений, где формируются вагоны. У нас есть данные, что сотрудники этих компаний даже сообщают преступникам, какой вагон предназначается поставщику и они знают, что этот вагон поедет в Литву в Клайпеду. Поэтому туда нужно помещать сигареты, которые потом будут контрабандой ввозить в Литву», — сказал он.

Источник сайта Charter97.org на «Гродно Азоте» подтвердил, что иногда даже рабочие предприятия находили контрабандные сигареты во время взвешивания продукции:

— Как правило все это быстро заминалось и через пару дней никто уже из начальства об этом не вспоминал. Только рабочие между собой обсуждали.

Собеседник Charter97.org обращает внимание на то, что табачным бизнесом в Беларуси занимается приближенный к Лукашенко олигарх Алексей Олексин, которого называют «кошельком диктатора»:

— По-честному вести бизнес не получается, поэтому Лукашенко и разрешает своим приближенным курировать подобные направления. Понятно, что затем деньги идут в карман узурпатору.

Наш собеседник считает, что страны Запада только входят во вкус, а борьба с серыми схемами режима продолжится:

— Лавочку прикрыли, теперь никто не будет закрывать глаза на контрабанду. Если страны Запада проявят бдительность, удар по режиму будет очень серьезным.

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