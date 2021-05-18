Россия резко сократила инвестиции в Беларусь 18.05.2021, 10:38

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Реальные цифры развенчали ложь пропаганды.

Недавно белорусские СМИ раструбили, что страна привлекла большую сумму иностранных инвестиций. Выясняем, как обстоят дела на самом деле, пишут banki24.by.

По оперативным оценкам чиновников объем прямых иностранных инвестиций на валовой основе составил 2,539 млрд USD. Такие оценки статорганы открыто вывешивают на сайты.

Правда в том, что на эти цифры давно не ориентируется правительство. В «валовом» показателе спрятаны так называемые долговые инструменты — кредиты, займы, кредиторка и дебиторка, лизинг и т. п. То есть в расширенном определении в инвестиции могут засчитать заем извне — лишь бы он формально поступил в Беларусь.

Однако деньги на условиях возвратности, срочности и платности можно считать инвестициями лишь с большой натяжкой. Есть понимание данного факта и в Совмине.

Поэтому уже несколько лет подряд они ориентируются на индикатор прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Этот показатель тоже считают раз в квартал и даже публикуют его, но без лишней огласки и без выноса на главные страницы.

Так вот, по методике, используемой в коридорах власти, прямые иностранные инвестиции за 1 квартал 2021-го составили 1,247 млрд USD. По сравнению с 2020 годом сумма «чистых» инвестиций упала на 14,3%. Но ведь 1,247 млрд USD — это все равно довольно много?

Это так, если не знать, как поступают инвестиции в течение года. Например, за 1 квартал 2020-го в Беларусь на бумаге пришло 1,456 млрд USD. Однако по итогам полного года сумма инвестиций составила 1,415 млрд USD. В силу слабой привлекательности Беларуси на фоне соседей по Европе основной объем прямых инвестиций учитывается в январе—марте, после чего годовая сумма определяется мелкими корректировками в течение оставшихся месяцев.

По названным причинам поступление инвестиций в 1 квартале может превышать 100% от годового результата. В начале календарного года в инвестиции попадают суммы, временно оставленные и не выведенные из Беларуси. В связи с этим стоит посмотреть, какой интерес к РБ проявляют ключевые игроки континента — Россия и Китай.

Прямые иностранные инвестиции из РФ за 3 месяца снизились к 2020 году на 15,7% до 266,1 млн USD, а из КНР составили 14,9 млн USD (уровень 2020 года).

Получается, что «чистые» инвестиции из России и Китая невелики, деньги поступают в Беларусь почти целиком в виде заемных ресурсов, которые надо отдавать назад с процентами.

Кроме того, уровень инвестиций из РФ-КНР не вырос к кризисному 2020 году, заинтересованность в Беларуси как месте приложения денег остается низкой.

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