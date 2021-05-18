Распил «Гродно Азота»: как власти толкают рабочих к забастовке 18.05.2021, 11:17

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Фото: ТАСС

Грабежу средь бела дня необходимо противостоять всем миром.

У действующей «власти» всегда были сложные отношения с западным регионом страны. Поддержки у Лукашенко в Гродненской области не было даже в его «лучшие годы». Гродно такой регион, что только «спичку поднеси» и уже не потушишь. Да и местная номенклатура всегда была «себе на уме». Она имела серьезных лидеров: Арцименю, Дубко, Домаша.

Несмотря на то, что перед выборами Лукашенко приехал на «Гродно Азот» с «полными карманами» обещаний, предприятие восстало против фальсификации выборов и беспредела силовиков, пишет ТГ-канал «Минская семибоярщина».

Без дальнейшей реальной активизации инвестиционного проекта «Строительство нового азотного комплекса», предприятия окончательно сорвалось в «штопор убыточности». А если к ТГ-каналам и интернету добавится «холодильник» – крах лукашенковской системы настанет незамедлительно.

Группа Семашко потеряла темп с этим проектом, стоимостью более $1,5 млрд. долларов. Слишком большая часть уже ушла на «распил». Вдохнуть «новую» жизнь в эту «утопию» с подачи Кочановой перед выборами и пытался сам Лукашенко, а на данный момент данная задача поставлена непосредственно Ляшенко.

Еще в 2017 году вице-премьер В.Семашко и председатель концерна Белнефтехим И.Ляшенко «убрали» с должности директора предприятия несговорчивого профессионала Константина Маянова. Усилиями Ляшенко на Маянова было заведено абсурдное уголовное дело. Со времен «смещения» председателя концерна «Белнефтехим» И.Жилина, ареста В.Волкова, «подсидевший» их Ляшенко искусно овладел методами фабрикации дел и «подковерных интриг». Это же Ляшенко «провернул» и с многолетним эффективным руководителем «Гродно Азот» К.Маяновым. Перед Ляшенко была поставлена четкая задача: подготовить очередную программу модернизации. Единственная цель – «заработок» группы Семашко по отработанной «модернизационной» схеме.

Уже в мае 2018 года Семашко организовал совещание у Лукашенко, на котором была утверждена программа «модернизации» Гродно Азот. Стоимость заложили – $1,5 миллиарда долларов. Было принято решение не мелочиться. Деньги выбили на реализацию сразу двух проектов: модернизация старого комплекса и строительство нового азотного комплекса.

«Вишенкой на торте» являлось то, что «Гродно Азот» не имеет собственных финансовых ресурсов для реализации проекта и обслуживать привлеченный под гарантии правительства кредит самостоятельно также не в состоянии. Выход нашли быстро. «ГродноАзот» получит льготные условия по поставке газа по фиксированной цене на период реализации и окупаемости проекта, а это около 15 лет.

Впечатляет горизонт планирования «придворных кудесников»! С уверенностью смотрели в свое личное капиталистическое будущее, как говорится.

Бывший вице-премьер и руководитель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко, став гендиректором рьяно взялся «окучивать» активы гродненского азотного гиганта.

В данной схематозной конфигурации группы Семашко-Кочановой особо интересны два обстоятельства. Ляшенко – верный член группы Семашко, его ученик и последователь. Под чутким кураторством Семашко он стремительно вырос – от экономиста «Гомельского химического завода» до вице-премьера и куратора силовиков в кабмине. В 2018 году Ляшенко сменил Семашко на посту вице-премьера. «Чемодан успехов» у Ляшенко знатный: провал проекта «альтернативная нефть», модернизации «Нафтана» и «Мозырского НПЗ», минусовая рентабельность нефтехимической отрасли, «крах» Белшины, Могилевхимволокно, Полимира. Задыхающаяся от хронического недостатка сырья «Лакокраска» и т.д. и т.п.

Однако в глазах Семашко, Кочановой, Тертеля и Шеймана все это сущие пустяки. Главное – четко обеспечить личные финансовые потоки и поступления участникам «группы С». С данной задачей «копеечный стратег» справлялся на отлично. Из этого и проистекает второе обстоятельство. Оно проливает свет на подоплеку назначения Ляшенко. «Гродно Азот» «силком вывели» на финишную прямую по организации крупнейшего инвестиционного проекта модернизации – строительство нового азотного комплекса. Общая стоимость $1,3 млрд. долларов США. Деньги немалые. Последний раз группа Семашко «отмывала» на подобных проектах, проводя «модерниздец» на Светлогорском ЦКК и «Нафтане». На «нафтановском» комплексе УЗК «освоили» более $1.5 млрд. долларов США. Сроки сорваны почти на 8 лет. Завершение реализации проекта даже не просматривается.

В этой азотно-моденизационной афере собственные средства Гродноазота – $250 млн. долларов, $1 млрд. с гаком – привлеченные кредиты под залог самого предприятия и госгарантии. Ребятки напоследок задумали отчаянно «повеселиться» и сорвать большой куш.

Уверены, задуманному грабежу средь бела дня необходимо противостоять всем миром.

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