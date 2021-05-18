В Финляндии напитки будут продаваться в бумажных бутылках 18.05.2021, 11:51

Фото: Stora Enso / Handout

В таких экологичных бутылках будут продаваться и технические жидкости.

В Финляндии с 2022 года будут производить бутылки для напитков из экологичного целлюлозного волокна, которое обычно используется для производства бумаги. На такие бутылки в Финляндии перейдут крупные международные компании, производящие в том числе сладкие газированные напитки, пишет сайт «Европульс».

Кроме того, в таких экологичных бутылках будут продаваться и технические жидкости.

Биоразлагаемый материал этих бутылок позволит перерабатывать их для вторичного использования.

За последние 15 лет использование вторсырья в экономике ЕС выросло в 1,5 раза.

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