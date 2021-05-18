Как тают доходы бюджета Беларуси Александр Надишин, «Ежедневник»

18.05.2021, 11:51

Поступления сократились на четверть.

Несмотря на увеличение налоговой нагрузки, практикуемое властями в последние годы, доходы республиканского бюджета сокращаются. Особенно это заметно в 2021 году.

Согласно данным Министерства финансов, в первом квартале 2021 года доходы республиканского бюджета составили 15,5% ВВП. Для сравнения, в первом квартале 2018 года доходы республиканского бюджета составляли 20,5% ВВП. Получается, что всего за четыре года, применительно к ВВП доходы республиканского бюджета сократились на 5 п.п. или на четверть. Причем, самое значительное сокращение происходит именно в 2021 году (на 2,5 п.п.), когда был введен НДС на лекарственные средства и, казалось бы, доходы республиканского должны увеличиться. Ведь НДС формирует без малого половину доходной части бюджета.

Какие средства потерял белорусский бюджет?

Еще в 2018 году налоговые поступления формировали 81,9% республиканского бюджета. В 2021 году – уже все 90,3%. Получается, что несмотря на увеличение налоговой нагрузки, что само по себе уже плохо, государство все равно теряет деньги. Почему?

Главным источником роста доли налоговых поступлений в бюджет стал НДС, доля которого в налоговых поступлениях увеличилась с 45,8% в 2018 году до 50,9% в 2021 году. Сравниваем сейчас именно по первому кварталу, но вряд ли по итогам года будут сильные расхождения.

В первом квартале 2018 года налоговые поступления дали в бюджет 4,18 мпрд рублей, в первом квартале 2021 года – 5,077 млрд рублей. Вроде и неплохой рост, но с учетом того, насколько обесценился белорусский рубль все равно будет минус. В пересчете на курс доллара, в первом квартале 2018 налоговые поступления в республиканский бюджет составили 2,147 млрд долларов, а в первом квартале 2021 года – 1,941 млрд долларов.

Сокращение налоговых поступлений можно связать как с текущим кризисом, когда в условиях пандемии люди просто меньше стали тратить (меньше покупают, меньше поступает НДС в бюджет), так и с политической ситуацией в стране, когда руководитель НАУ Павел Латушко едва ли не ежедневно просит белорусский народ попридержать свои траты, чтобы не подпитывать режим своим НДСом. Так или иначе, но можно констатировать, что введение НДС на лекарства не способствовало увеличению доходов республиканского бюджета. Более того, они даже сократились.

Еще одной существенной доходной частью республиканского бюджета были так называемые безвозмездные поступления. Именно они сократились больше всего - практически обнулились. Безвозмездные поступления – это, в основном, поступления от иностранных государств и международных организаций. В первом квартале 2018 года республиканский бюджет получил по этой статье 509,5 млн рублей. Это без малого 10% всех поступлений в республиканский бюджет.

В первом квартале 2021 года безвозмездные поступления составили всего 33,4 млн рублей или около 0,6% от всех поступлений. Вот так просто, в один миг республиканский бюджет оскудел сразу на 9%. Дальше, если учитывать текущую политическую ситуацию в стране, будет еще хуже.

Неналоговые поступления (плата за пользование государственным имуществом и за оказание госуслуг) также сократились с 630,5 млн рублей до 509,6 млн рублей. В первом квартале 2020 года эти поступления и вовсе составили 766,8 млн рублей, но потом (скорее всего, ввиду потери государством народного доверия), госуслугами и госимуществом просто стали существенно меньше пользоваться. Добавьте сюда курсовую разницу и станет понятно, что и здесь бюджет понес очень существенные потери.

В целом, если оценивать итоги деятельности властей, то возникает устойчивое ощущение, что они делает все, чтобы доходная часть республиканского бюджета и дальше сокращалась. Конечно, можно в очередной раз попытаться исправить положение увеличением НДС на лекарства до общереспубликанского уровня, но вряд ли поможет. Тенденция слишком очевидная: чем больше с овец пытаются состричь, тем меньше шерсти они наращивают.

Александр Надишин, «Ежедневник»

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