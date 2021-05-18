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Против tut.by завели уголовное дело, сайт заблокирован

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  • 18.05.2021, 12:03
  • 10,670
Против tut.by завели уголовное дело, сайт заблокирован
Архивное фото ТАСС

Появился официальный комментарий Комитета госконтроля.

Сегодня утром в офис tut.by, к редакторам издания и в редакцию av.by пришли силовики из ДФР. Комитет государственного контроля завил БелТА, что заведено уголовное дело. Должностных лиц портала обвиняют якобы в «уклонении от уплаты налогов».

«18 мая в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере)», — сообщили в КГК.

Сайт tut.by на данный момент заблокирован.

Соучредитель tut.bу Кирилл Волошин подтвердил, что домен портала заблокирован в Беларуси.

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