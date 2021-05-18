Политический аналитик: Гражданское общество в Беларуси сформировалось на всех уровнях 18.05.2021, 12:59

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фото: epa

Для этого и нужен был 2020 год.

Политический аналитики Петр Кузнецов в интервью сайту «Белорусы и рынок» отметил, что в Беларуси будет очень ответственное, прозрачное и правовое демократическое государство:

— Белорусская ситуация качественно другая. В нашем случае мирный протест 2020 года нужен был хотя бы для того, чтобы у нас гражданское общество сформировалось на всех уровнях. Ранее у нас тоже было достаточно сильное гражданское общество, однако по большей части оно существовало в рамках «третьего сектора», то есть как достаточно структурированное в неких организационных рамках. В последние пару лет процесс начал двигаться, стало появляться множество новых инициатив, которые в классический «третий сектор» уже не вписывались. 2020 год дал всему этому мощнейший толчок. Сегодня мы можем говорить о том, что в Беларуси сформировалось именно гражданское общество. А «гражданское общество» и «третий сектор» — это далеко не тождественные понятия.

По этому поводу много сказано и много написано, в том числе и мной. Суть все та же: опыт 2020 года был необходим и именно благодаря этому опыту, если белорусам все же удастся выйти из этого тупика без войны и крови, у нас будет очень ответственное, прозрачное и правовое демократическое государство. Для этого есть уже почти все.

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