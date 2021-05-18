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Представитель ОБСЕ призвала белорусские власти освободить всех журналистов

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  • 18.05.2021, 14:18
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Представитель ОБСЕ призвала белорусские власти освободить всех журналистов
Тереза Рибейро

Официальный Минск призвали исполнять свои международные обязательства.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро высказалась по поводу последних случаев преследования журналистов в Беларуси, пишет сайт телеканала «Белсат».

В заявлении Рибейры упоминается задержание фотокорреспондента Татьяны Капитоновой (наказана 10 сутками административного ареста), журналистки TUT.by Любови Касперович (15 суток ареста), могилевских журналистов Александра Буракова и Владимира Лапцевича (каждый получил по 20 суток ареста).

Рибейро призывает власти Беларуси «переломить негативную тенденцию» и выполнять свои обязанности в рамках ОБСЕ.

«То, как власти Беларуси относятся к работникам СМИ, по-прежнему вызывает серьезную тревогу и наравне с другими тревожными событиями, связанными со свободой СМИ в стране в последние месяцы, серьезно ставит под угрозу фундаментальное право человека на свободу выражения мнения», – отметила они.

«Я призываю власти прекратить преследовать журналистов и освободить всех заключенных», – заявила Рибейро.

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