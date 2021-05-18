Представитель ОБСЕ призвала белорусские власти освободить всех журналистов

Представитель ОБСЕ призвала белорусские власти освободить всех журналистов4
- 18.05.2021, 14:18
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Официальный Минск призвали исполнять свои международные обязательства.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро высказалась по поводу последних случаев преследования журналистов в Беларуси, пишет сайт телеканала «Белсат».
В заявлении Рибейры упоминается задержание фотокорреспондента Татьяны Капитоновой (наказана 10 сутками административного ареста), журналистки TUT.by Любови Касперович (15 суток ареста), могилевских журналистов Александра Буракова и Владимира Лапцевича (каждый получил по 20 суток ареста).
Рибейро призывает власти Беларуси «переломить негативную тенденцию» и выполнять свои обязанности в рамках ОБСЕ.
«То, как власти Беларуси относятся к работникам СМИ, по-прежнему вызывает серьезную тревогу и наравне с другими тревожными событиями, связанными со свободой СМИ в стране в последние месяцы, серьезно ставит под угрозу фундаментальное право человека на свободу выражения мнения», – отметила они.
«Я призываю власти прекратить преследовать журналистов и освободить всех заключенных», – заявила Рибейро.