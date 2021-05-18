В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск 1 18.05.2021, 14:52

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Всего будет задействовано до 100 единиц техники.

Под руководством начальника ракетных войск и артиллерии ВС генерал-майора Геннадия Козловского началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск Вооруженных сил Беларуси, сообщает пресс-служба Минобороны.

«К проверке привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Полонез», «Смерч», «Ураган». Всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава», — говорится в сообщении ведомства.

После выполнения мероприятий подготовки воинские части и подразделения выдвинутся на полигоны Вооруженных сил для выполнения учебно-боевых задач. Завершится проверка контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов.

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