В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск

В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск1
- 18.05.2021, 14:52
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Всего будет задействовано до 100 единиц техники.
Под руководством начальника ракетных войск и артиллерии ВС генерал-майора Геннадия Козловского началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск Вооруженных сил Беларуси, сообщает пресс-служба Минобороны.
«К проверке привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Полонез», «Смерч», «Ураган». Всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава», — говорится в сообщении ведомства.
После выполнения мероприятий подготовки воинские части и подразделения выдвинутся на полигоны Вооруженных сил для выполнения учебно-боевых задач. Завершится проверка контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов.