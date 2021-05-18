В Польше подписали соглашение о морской ветроэнергетике 18.05.2021, 18:47

Ветроэнергетику на море Польша будет развивать совместно с Данией.

Совместные исследования и разработки предусматривает соглашение о морской ветроэнергетике, подписанное во вторник, 18 мая, Польской Энергетической Группой (PGE) Гданьским Политехническим институтом, Институтом проточных машин Польской академии наук и Датским Техническим Университетом, передает «Радио Польша».

Председатель правления PGE Войцех Домбровский отметил, что инвестиционный процесс в Балтийском море является большой проблемой. «Его стоимость оценивается примерно в 140 млрд злотых [около 32 млрд евро-Ред.] Важно, чтобы на этом инвестиционном процессе выигрывали польские предприятия и польские вузы. Надеюсь, что это сотрудничество будет способствовать динамичному развитию польского оффшорного сектора», - пояснил он.

По словам директора Института проточных машин Польской академии наук профессора Яна Кициньского, мы являемся свидетелями исторических преобразований, когда речь идет об энергетической трансформации. «Энергетическая политика правительства до 2040 года предполагает строительство двух систем: эмиссионной и безэмиссионной, которые имеют мощность, сравнимую с ныне существующей энергетической системой», - напомнил профессор Ян Кициньский.

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