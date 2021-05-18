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Глава МИД Литвы – белорусам: Вместе мы победим тиранию и ложь

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  • 18.05.2021, 22:24
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Глава МИД Литвы – белорусам: Вместе мы победим тиранию и ложь
Фото: delfi.lt

Габриэлюс Ландсбергис поддержал белорусов.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис осудил атаку на портал tut.by и предложил помощь белорусам.

«Тяжело видеть репрессии нелегитимного режима Лукашенко в отношении одного из последних беларусских независимых новостных сайтов TUT.by и его журналистов. Литва готова предложить дом вдали от дома всем ищущим убежище. Вместе мы победим тиранию и ложь», – написал Ландсбергис в Twitter.

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