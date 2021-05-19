В Барановичах упал самолет 9 19.05.2021, 12:49

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(Обновлено) Погибли два летчика.

Как сообщает издание «Интекс-Пресс», в Барановичах упал самолет.

Министерство обороны сообщило, что потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались.

К сожалению, оба летчика погибли.

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куканенко Никита Борисович - летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й шаб.

Других жертв и разрушений нет.

Учебно-боевые самолеты поступили на вооружение в ВВС Беларуси в рамках договора между Министерством обороны республики и российским ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» совсем недавно, в 2019 году.

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