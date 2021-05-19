В результате падения самолета в Барановичах погибли два летчика

В результате падения самолета в Барановичах погибли два летчика8
- 19.05.2021, 13:33
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Других жертв нет.
Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались, сообщает пресс-служба Минобороны.
К сожалению, оба летчика погибли.
Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куканенко Никита Борисович - летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й шаб.
Других жертв и разрушений нет.