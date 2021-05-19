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В результате падения самолета в Барановичах погибли два летчика

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  • 19.05.2021, 13:33
  • 5,368
В результате падения самолета в Барановичах погибли два летчика
Фото: onliner.by

Других жертв нет.

Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались, сообщает пресс-служба Минобороны.

К сожалению, оба летчика погибли.

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куканенко Никита Борисович - летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й шаб.

Других жертв и разрушений нет.

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