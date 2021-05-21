Гарри Погоняйло: Дни Лукашенко сочтены, мы видим его агонию 21.05.2021, 7:33

1,468

Гарри Погоняйло

Таракана может арестовать Интерпол.

В ООН назначили трех экспертов, которые будут фиксировать доказательства нарушений прав человека в Беларуси, чтобы привлечь к ответственности пособников режима Лукашенко. Сайт Charter97.org попросил председателя юридической комиссии РП ОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» Гарри Погоняйло дать оценку подобным мерам:

– Я оцениваю крайне положительно всю деятельность международного сообщества, которая пытается изменить ситуацию в Беларуси. Это придает нашим людям определенный оптимизм. Отдельные институты мирового сообщества, особенно ООН, ЕС, США и ряд других западных стран, пристально отслеживают ситуацию с правами человека в Беларуси и реагируют на грубейшие нарушения. Сейчас они пытаются выработать какие-то стратегические направления, чтобы помочь белорусскому народу вырваться из этой ситуации террора, которая организована оккупантами.

Хунта Лукашенко пытается удержаться у власти при помощи насилия, пыток, они пытаются заставить людей подчиняться единомыслию, но этого уже никогда не будет. Никому не дано вернуть ситуацию в прошлое. Я считаю, что дни Лукашенко сочтены, его режим давным-давно стал разваливаться, а сейчас мы видим его агонию.

–Насколько это важный сигнал для окружения диктатора?

– Не все они понимают свою профессиональную и гражданско-правовую ответственность, к чему они приложили руку. Многие считают, что режим устоит и необходимо его консолидировано поддерживать. Однако хочу заметить, что есть часть силовиков, высшего и среднего звена чиновников, у которых есть объективное понимание всей ситуации. В стране происходят крайне негативные для общества и государства события, которые напрямую влияют и не могут содействовать укреплению государства, экономической мощи и процветанию людей.

Я уже не говорю о низшем уровне чиновников, например, районных или сельских. Они видят, что происходит, живут местными проблемами. Есть люди, которые не с режимом, но вынуждены ему подчиняться. В большинстве такие люди – трусы, они держатся за свои места и кресла, которые дают им возможность безбедно существовать, поэтому они смотрят из-за угла и ждут, чем это все закончится.

С другой стороны, тем кто совершил тяжкие преступления, фактически отступать некуда. Они прибиты к стене произошедшими обстоятельствами. Они понимают, что у них руки по локоть в крови, им никогда не отмыться и впереди их ждет суд. Это не расправа, а суд, справедливый и законный.

Сегодня они трусливо прячут голову в песок в надежде, что каким-то образом умиротворят восставший народ, мол, все можно повернуть вспять, так сказать, в прежние десятилетия спокойной жизни. Я еще раз повторюсь – этого уже никогда в Беларуси не будет. Люди будут бороться всеми возможными формами, методами, будут гадить этому режиму на каждом шагу, всем, чем смогут, пока он не будет свергнут.

– Можно ли создание экспертной комиссии при ООН назвать началом трибунала над режимом в Беларуси?

– Все действия правозащитных организаций, в том числе структур ООН, направлены прежде всего на принципы нормальной мирной человеческой жизни, которые нужно поддерживать в любой точке земного шара, где бы что ни происходило. Конечно, извне влиять на ситуацию крайне тяжело, но, тем не менее, у международного сообщества, его институтов, есть достаточно влиятельные и эффективные средства для того, чтобы воздействовать на преступные правительства.

Режим ощущает это давление и действует осознавая, что оно будет только усиливаться, пока не приведет к положительному результату. Все, что делают международные общественные институты, правозащитные организации, правительства западных стран, – это в конечном итоге благоприятно скажется на исправлении ситуации в стране. Белорусский народ ожидает применения дополнительных мер, которые позволят, как говорится, общей кучей не просто побить Лукашенко, а посадить его на скамью подсудимых, чтобы он ответил за содеянное.

Универсальная уголовная юрисдикция – это один из инструментов, который может быть использован при тех или иных обстоятельствах. Это нюансы, но дорога избрана правильно. Как юрист, я воспринимаю ситуацию положительно.

– Кроме ООН, для привлечения режима Лукашенко к ответственности начали задействовать и другие механизмы. На днях стало известно, что против Лукашенко подают иск в Международный уголовный суд в Гааге по статье «преступления против человечности». Как вы прокомментируете эту инициативу?

– Эта инициатива тоже в правильном направлении, хотя Беларусь не подписала Римский статут, то есть юрисдикция Международного уголовного суда не распространяется на граждан Беларуси. Стоит заметить, что даже в случае нераспространении юрисдикции есть условия и возможности, чтобы инициировать процесс привлечения к ответственности. Например, если Генеральный прокурор МУС сочтет доказательства преступлений достаточным для начала дела. Такая процедура прописана, потому что ответственность за борьбу с международными преступлениями возлагается на все страны, ратифицировавшие Римский статут, их правительства имеют соответствующие обязательства перед своими гражданами и структурами ООН.

Во многих странах в национальном законодательстве есть соответствующие уголовные механизмы для привлечения к ответственности за международные преступления. Это и универсальная юрисдикция, и МУС, и Гаагский Уголовный Суд, созданный по мандату ООН. Но названный мною третий вариант – очень сложный механизм, потому что его создание связано с решением Совета безопасности ООН по конкретным странам или иным чрезвычайным обстоятельствам.

Необходимо, чтобы за создание такого суда проголосовали все входящие в его состав страны. Сегодня там находится Российская Федерация и Китай, которые, скорее всего, наложат вето на такое решение, поэтому я не уверен, что такой суд может быть в перспективе образован специально по событиям в Беларуси.

Возможно, в будущем это произойдет, но пока сама тяжесть преступлений, опасность для мирового сообщества не столь серьезна, чтобы прибегнуть к такому средству как специальный суд ООН в Гааге.

Гораздо больше надежд следует возлагать на универсальную уголовную юрисдикцию, которой располагают западные страны. Процесс уже идет в Литве, а также на столе лежат дела у прокуроров в Польше, Латвии, Чехии, Германии, в ряде других стран.

Другая возможность – через суд Международного уголовного суда, если генеральный прокурор найдет необходимость и возможность для создания процедуры возбуждения уголовного суда против Лукашенко и его клики.

– Несколько ранее появилось заявление в Федеральную прокуратуру Германии о преступлениях Лукашенко и необходимости использовать против него принцип универсальной юрисдикции. Авторы инициативы заявили, что их цель — признание режима террористическим. Какие это может иметь последствия для Лукашенко и его власти?

– Для Лукашенко самые тревожные обстоятельства состоят в том, что он не признан легитимным. Таким образом, на него не распространяется Венская конвенция, которая дает возможность уйти от уголовной ответственности за тяжкие преступления, в силу того что действует так называемый иммунитет преследования глав государств. Конечно, этот иммунитет можно преодолеть при определенных условиях, но сегодня идет речь о том, что использующие универсальную юрисдикцию страны, где возбуждены дела, не признали легитимности Лукашенко.

Для них он является рядовым бандитом, который совершает уголовно наказуемые деяния, прописанные в международных договорах как преступления против человечности. Он захватил государственную власть неконституционным путем и пытается ее удержать с помощью совершения тяжких преступлений, которые уже привели к гибели людей, тяжким телесным повреждениям в отношении граждан.

Режим продемонстрировал пытки, незаконные задержания, лишения свободы. Сплошной кошмар, который мы сегодня наблюдаем, когда без надлежащих доказательств людей осуждают на длительные сроки. Это все ряд преступлений, в которых участвует не только Лукашенко, но и сотрудники силовых органов, следователи, прокуроры, судьи, действующие в официальном качестве, которые прекрасно понимают, что они творят зло, действуют не по закону.

Если процедуры по возбуждению дел дойдут до решений о выдачи ордеров на арест, то за это может взяться международная организация Интерпол. Она будет разыскивать и сотрудничать со странами, где есть ее отделения, совместно с ними будут проводить аресты разыскиваемых обвиняемых и передавать их в руки правосудия.

Это касается и самого Лукашенко.

Мы помним дело чилийского диктатора, генерала Аугусто Пиночета, который был арестован и передан, когда его самолет приземлился в Англии в аэропорту вблизи Лондона. Это случилось по ордеру, выданному испанским судьей Бальтасаром

Гарсоном. Там действовали ровно по тому же принципу универсальной уголовной юрисдикции, потому что на территории Испании оказались жертвы чилийского режима, военной хунты. Пострадавшие потребовали возбуждения уголовного дела против диктатора, его генералов и окружения, которые совершали преступления, начиная еще с 1973 года. Нужно понимать, что такие дела не имеют сроков давности, они могут быть возбуждены через 20, 30 и 40 лет. Если есть достаточные и достоверные доказательства, что человек совершил преступления против человечности, то правосудие догонит каждого.

– Вопрос, который сегодня волнует многих: как, по вашему мнению, будет выглядеть процесс над Лукашенко и его пособниками? По каким статьям он может быть осужден и какие санкции эти статьи предусматривают?

– В Уголовному кодексе Республики Беларусь есть статья 128, которая практически охватывает все составы преступлений этой хунты. Прежде всего — это внесудебные казни. Давайте вспомним, что именно так оцениваются действия режима Лукашенко, связанные с устранением своих политических оппонентов: Виктора Гончара, Юрия Захаренко, Анатолия Красовского, Дмитрий Завадский. Были убиты и несколько человек в ходе поствыборных выступлений граждан на мирных протестах.

Есть многочисленные факты насилия, пыток, только в белорусские правоохранительные органы обратились около двух тысяч человек. Аналогичные составы преступлений закреплены в абсолютном большинстве стран мира. Сегодня более 300 граждан, которые находятся в странах Западной Европы, готовы требовать привлечения к ответственности людей за совершенные пытки. Я называл некоторые страны, где уже накоплены досье, эти материалы находятся на столах прокуратуры и следствия. Более 30 дел уже находятся в производстве компетентных органов, а это значит, что существует реальная возможность довести их до стадии выдачи арестных ордеров и задержание обвиняемых.

Ситуация развивается сама по себе, это не замороженные дела, следствие будет вестись, и виновники будут устанавливаться. Доказательства собираются не только пострадавшими от насилия, но и правозащитными организациями, рядом других институтов, которые уже вовлечены в сбор данных. Сегодня действует несколько уважаемых организаций, которые профессионально принялись за дело. Оно сдвинуто с мертвой точки. Как говорят в народе, процесс пошел.

Лично у меня большие надежды на конкретные дела по универсальной уголовной юрисдикции, которые могут завершиться судебными разбирательствами или за рубежом, или у нас в стране. Один из самых главных принципов универсальной уголовной юрисдикции – это обязательство стран, что преступник должен быть судим или в стране, где совершенно преступление, или выдан для правосудия в страну, ведущую процесс.

Например, Германия может требовать выдачи Лукашенко, чтобы начать процесс его уголовной ответственности, а может это сделать и Беларусь. В любом случае, суд определит и виновных накажут, а невиновные будут оправданы. Как говорится,

справедливый суд разберется и отмеряет всем сестрам по серьгам. Вот чего мы ожидаем, и это свершиться.

После падения режима новое правосудие будет объективным и законным, оно доберется до всех, кто совершал преступления против белорусского народа. Никто не сможет скрыться, потому что в других странах их будут искать тоже. Я уже не говорю о примере Израиля, который вопреки международным процедурам или выманивал, или тайно похищал своих врагов, в том числе тех, которые совершали воинские преступления в период Холокоста. Они предстали перед судом Израиля. История знает ряд таких примеров, зло должно быть наказано.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».