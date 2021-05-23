Ученые рассказали, как лучше всего приготовить картофель 23.05.2021, 13:17

Медицинские эксперты оценили пользу разных методов для организма.

Картофель является одной из самых распространенных овощных культур и продуктов питания в мире и имеет большую питательную ценность, но при этом может нанести вред здоровью, пишет Al Arabiya (перевод — inosmi.ru).

Согласно публикации на сайте Оnlymyhealth, картофель можно считать универсальным продуктом, обеспечивающий высокий уровень насыщения. Это один из овощей, выращиваемых и используемых в качестве основного источника для удовлетворения потребностей человека в энергии и питательных веществах. Тем не менее до сих пор не утихают споры о том, является ли картофель причиной развития ожирения и сердечных заболеваний.

Как поясняют ученые, проблема кроется в способе приготовления блюда, поскольку жареный картофель имеет больше калорий, в то время как при запекании масло не используется и это действительно лучший вариант.

Преимущества запеченного картофеля

Для приготовления картофеля в обычной газовой или электрической духовке, конвекционной печи, микроволновой печи или на гриле используется так называемый сухой жар. Этот способ не предполагает добавление масла или других продуктов, повышающих калорийность блюда. Другими словами, запекание можно считать предпочтительным способом приготовления здоровой пищи. Вариантов блюд из картофеля великое множество, и с помощью этого овоща можно удовлетворить практически любую кулинарную прихоть. Часто это подача с блюдами из курицы и мяса.

Картофель содержит растительный крахмал, дарящий ощущение сытости, и это одно из его главных преимуществ наряду с содержащимися в нем питательными веществами. Упомянем их ниже.

Белок. Картофель содержит достаточное количество белка, богатого хорошими аминокислотами.

Минералы. В картофеле содержится необходимый уровень минералов: овощ содержит больше калия, чем банан, а также сбалансированную пропорцию натрия и калия — важных веществ в процессе метаболизма.

Клетчатка. Имеющаяся в запеченном картофеля клетчатка помогает поддерживать здоровье кишечника.

Кальций. Кожура картофеля также содержит минералы и кальций, но если вы хотите употребить ее в пищу, необходимо тщательно ее промыть. Так вы получите максимальную пользу от продукта и при этом обезопасите себя от вредных веществ.

Низкое содержание углеводов. Во всем мире запеченный картофель ценится как обезжиренный продукт с низким содержанием углеводов.

Вред здоровью

Как известно, картофель имеет высокий гликемический индекс, то есть очень быстро повышает уровень сахара в крови. Как следствие, его не рекомендуют диабетикам. Желательно избегать его употребления в пищу, поскольку в большинстве случаев невозможно определить подходящее количество продукта, не причиняющее вреда здоровью.

Эксперты не рекомендуют жаренный картофель, так как в таком виде он слишком калорийный, однако его можно есть в вареном и запеченном виде.

Кроме того, ученые предупреждают о негативном воздействии акриламида, образующегося в картофеле в результате длительного приготовления при высокой температуре. Это опасно тем, что данное вещество представляет собой канцероген.

Размером с теннисный мяч

В заключение медицинский эксперт Свати Патвал отмечает: «Картофель имеет щелочную природу. В результате обжарки его химический состав меняется. Таким образом, больному диабетом 2 типа можно есть вареный картофель в умеренных количествах, но следует избегать жареного, так как его гликемический индекс очень высок».

Свати Патвал объясняет: «В день следует съедать не больше одной картофелины размером с теннисный мяч, независимо от того, болен ли человек диабетом или у него отменное здоровье. Но лучше всего заменить обычный картофель сладким, то есть бататом, поскольку он намного полезнее для организма».