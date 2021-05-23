Белорусы могут остаться без части пенсий 1 23.05.2021, 13:59

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Фото: tut.by

Заметно выросли долги нанимателей в ФСЗН.

В Беларуси с начала года заметно выросла задолженность организаций и ИП в бюджет ФСЗН. Если на 1 января она составляла 11,7 миллиона рублей, то на начало апреля - 13,1 миллиона. Это следует из информации, которая размещена на сайте фонда. В их число попали те, кто задолжал больше 100 тысяч рублей. Среди должников числятся в том числе строительные компании, льнозаводы, рыбхозы, сельхозпредприятия, сообщает tut.by.

Тем временем несколько десятков тысяч человек уже попали в так называемую пенсионную ловушку. Это работники, которые потеряли часть трудового стажа из-за неуплаты нанимателем взносов в ФСЗН.

При этом число должников сократилось до около 770 организаций и ИП против порядка 875 на начало года. Больше всего тех, кто задолжал на 1 апреля по взносам в ФСЗН, было в Минской области - почти 220 организаций и ИП, а меньше всего - в Гомельской области (30).

Уточним, что в тексте указаны данные, обнародованные ФСЗН на 1 апреля этого года. На сегодня некоторые из предприятий, которые значатся в числе должников, могли частично или полностью погасить задолженность, а некоторые — нарастить.

Среди должников оказалось немало организаций, которые работают в строительной сфере. Это в том числе Стройтрест № 8 в Бресте (и его филиалы), Зельвенская МПМК-148, Ушачская ПМК-66, Толочинское ПМС, "Оршанский комбинат строительных материалов", СУ № 724 в Оршанском районе, Докшицкая ПМК-52, Браславское ПМС.

Задолженность по взносам в ФСЗН числилась также за некоторыми рыбхозами (к примеру, "Полесье" в Пинском районе, "Локтыши" в Ганцевичском районе, "Днепробугский" в Дрогичинском районе), льнозаводами (Поставы, Миоры, Лиозно). В должниках также были трикотажная фабрика "Ареола", "Гомельхлебпром", футбольный клуб "СПУТНИК РЕЧИЦА", Гродненский масложировой комбинат, Логойский районный комбинат бытового обслуживания.

В списке должников также хватает сельхозпредприятий, к примеру, "Гнездилово-Агро", "АгроСитцы" в Докшицком районе.

Уточним, что именно сельхозпредприятия Витебской области были на начало прошлого года в лидерах по сумме задолженности взносов в ФСЗН. Так, унитарное предприятие «Мерецкие» в Глубокском районе на 1 января задолжало 1 миллион 441,2 тысячи рублей, а ОАО «Глубокский комбикормовый завод» — 1 миллион 154,3 тысячи рублей. Сейчас этих организаций нет в списке должников на сайте ФСЗН.

Дело в том, что указом № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области» предоставляется рассрочка погашения задолженности по платежам в бюджет фонда. После этого из списка должников исчезли злостные неплательщики, в том числе организации из Глубокского района. При этом общая сумма задолженности после этого стремительно сократилась.

При этом ФСЗН ранее перестал публиковать на сайте размер «просрочки» по страховым взносам по конкретным предприятиям - только список должников. Фонд размещает теперь лишь общую сумму задолженности, по-прежнему не дает информацию по долгам конкретных плательщиков. Ее размещение важно для работников: одно дело, если задолженность незначительная, а другое - если она солидная, что может в будущем грозить потерей части пенсии.

Чем грозят работникам долги организаций перед ФСЗН

Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники, отмечали ранее в Минском городском управлении ФСЗН.

«Некоторые наниматели по тем или иным причинам длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда, и порой суммы таких долгов составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации (банкротстве) с задолженностью по взносам перед бюджетом фонда, и, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев они не гасят свои долги, — поясняли специалисты. — В такой ситуации страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и соответственно пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии».

Специалисты Минского городского управления ФСЗН ранее отмечали, что в столице «есть целый ряд нанимателей, руководители которых длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы и имеют солидные суммы задолженности перед фондом, в то же время в их коллективах работают сотни работников, которые рискуют остаться без части трудового стажа, а соответственно, и части пенсии».

Как пытались решить проблему

Несколько десятков тысяч человек попали в так называемую пенсионную ловушку. Это работники, которые потеряли часть трудового стажа из-за неуплаты нанимателем взносов в ФСЗН. Чаще всего эта проблема касается работников организаций, которые находятся в стадии ликвидации (банкротства).

Если точнее, то на начало 2020 года в «пенсионную ловушку» попали 43,8 тысячи работников, у них из-за неуплаты взносов в бюджет ФСЗН не формируется страховой стаж за периоды фактически отработанного ими времени. Речь про организации, которые работают в обычных условиях, ликвидируемые в общегражданском порядке и признанные банкротами.

При этом из-за объявления организаций банкротами не меньше 47 тысяч работников уже потеряли часть стажа для начисления пенсии, говорилось в обосновании к законопроекту по взносам в ФСЗН.

В Минтруда предлагали решить эту проблему, которая тянется не первый год, введением субсидиарной ответственности для руководителей (учредителей) при неуплате взносов в бюджет фонда. Однако идеи раскритиковали бизнес-союзы, в итоге от этого возможного нововведения отказались. Одна из причин — эта мера может «отрицательно повлиять на инвестиционный климат и рейтинг Беларуси».

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