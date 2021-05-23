Самолет Rynair, который посадили в Минске, до сих пор находится в аэропорту

Самолет Rynair, который посадили в Минске, до сих пор находится в аэропорту35
- 23.05.2021, 16:41
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Силовики проверяют борт.
Самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, развернулся в районе Лиды и направился в Национальный аэропорт Минск. После совершил там посадку. Позже стало известно, что на борту находится журналист Роман Протасевич, его задержали. Также для посадки самолета Лукашенко поднял в воздух истребитель.
Как сообщили onliner.by в пресс-службе Национального аэропорта в 15:53, самолет еще находится в Минске.
— Когда он продолжит свой путь, сказать пока сложно: проверочные мероприятия продолжаются, — уточнили в пресс-службе.