Матеуш Моравецкий: Угон гражданского самолета — это акт государственного терроризма

Матеуш Моравецкий: Угон гражданского самолета — это акт государственного терроризма37
- 23.05.2021, 19:27
- 28,604
(Обновлено) Премьер Польши поставит вопрос о немедленном введении санкций против официального Минска.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter отреагировал на захват белорусским режимом самолета компании Ryanair.
«Я обратился к главе Евросовета с просьбой расширить повестку завтрашнего саммита пунктом о немедленном введении санкций против режима Лукашенко.
Угон гражданского самолета — это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным».
Zwróciłem się do Przewodniczącego @eucopresident o rozszerzenie agendy jutrzejszej Rady Europejskiej o punkt dot. natychmiastowych sankcji wobec reżimu A. Łukaszenki. Porwanie cywilnego samolotu to bezprecedensowy akt państwowego terroryzmu, który nie może pozostać bezkarny.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) May 23, 2021
Польские СМИ сообщают, что самолет, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, зарегистрирован в Польше.
Также глава польского правительства заявил, что будет добиваться запрета полетов «Белавиа» над территорией Евросоюза.
На борту самолета Ryanair находился журналист Роман Протасевич. Лукашенко поднял в небо истребитель, чтобы принудить самолет к посадке. Также сообщается, что белорусские власти сообщили, что на борту находится бомба.