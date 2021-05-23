Матеуш Моравецкий: Угон гражданского самолета — это акт государственного терроризма 37 23.05.2021, 19:27

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(Обновлено) Премьер Польши поставит вопрос о немедленном введении санкций против официального Минска.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter отреагировал на захват белорусским режимом самолета компании Ryanair.

«Я обратился к главе Евросовета с просьбой расширить повестку завтрашнего саммита пунктом о немедленном введении санкций против режима Лукашенко.

Угон гражданского самолета — это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным».

Zwróciłem się do Przewodniczącego @eucopresident o rozszerzenie agendy jutrzejszej Rady Europejskiej o punkt dot. natychmiastowych sankcji wobec reżimu A. Łukaszenki. Porwanie cywilnego samolotu to bezprecedensowy akt państwowego terroryzmu, który nie może pozostać bezkarny. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) May 23, 2021

Польские СМИ сообщают, что самолет, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, зарегистрирован в Польше.

Также глава польского правительства заявил, что будет добиваться запрета полетов «Белавиа» над территорией Евросоюза.

На борту самолета Ryanair находился журналист Роман Протасевич. Лукашенко поднял в небо истребитель, чтобы принудить самолет к посадке. Также сообщается, что белорусские власти сообщили, что на борту находится бомба.

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