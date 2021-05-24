Олег Кашин: Лукашенко – больной ублюдок 14 24.05.2021, 18:00

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Нельзя игнорировать клиническое безумие белорусского диктатора.

– Александр Лукашенко – больной ублюдок, — пишет в издании Republic российский журналист Олег Кашин. – Когда в распоряжении больного ублюдка оказывается государство с карательным аппаратом, пропагандой и боевыми истребителями, способными захватить пассажирский самолет, чтобы похитить человека (скорее всего, даже не одного) – это трагедия. Беларусь сейчас – самое страшное, что есть в поле нашего (российского – прим.) зрения. Ни Чечня, ни тем более удаленные людоедские анклавы в диапазоне от КНДР до ЦАР не производят такого впечатления, как фашистская Беларусь.

<...> Их республику за несколько месяцев превратили в полноценный концлагерь, жуткие новости из которого давно перестали обращать на себя внимание, и только беспрецедентный пиратский захват пассажирского самолета ради похищения Романа Протасевича заставил вздрогнуть, как в первые дни после прошлогодних выборов – оказывается, там совсем мрак. Практически нет оснований сомневаться, что прямо сейчас, в первые часы после его похищения лукашенковскими бандитами, Роман Протасевич подвергается физическим пыткам, но стоит ли выделять его из массы ежедневно пытаемых и избиваемых его соотечественников? Буквально на этой неделе в колонии Шклова убили 50-летнего Витольда Ашурка, осужденного на пять лет за митинги и писавшего из-за решетки подробные письма о происходящем в колонии (именно из этих писем стало известно о желтых нашивках, которые должны носить политзаключенные). Захват Протасевича стал международной сенсацией – что ж, это повод не забывать о том, что Протасевич один из многих.

Оценивая действия белорусского диктатора, нельзя игнорировать его, вероятно, уже клиническое безумие, во имя которого, как не раз можно было убедиться, он готов жертвовать многим, – пишет Кашин.

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