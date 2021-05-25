Свободные люди 7 25.05.2021, 17:36

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Фото: «Радыё Свабода»

Репортаж о Павле Северинце и активистах «Европейской Беларуси».

На закрытом процессе в Могилевском областном суде активистов «Европейской Беларуси» Максима Винярского, Дмитрия Козлова, Павла Юхневича, одного из лидеров белорусской оппозиции Павла Северинца, администратора Telegram-каналов Ирину Счастную, признали виновными в якобы организации массовых беспорядков (ч. 2 ст.). 293 УК), а Евгения Афнагеля и Андрея Войнича — еще и «обучении и подготовке лиц для участия в них» (ч. 3 ст.). 293 УК). Кроме того, все семь активистов незаконно обвинены в подготовке к преступлению, сообщает «Радыё Свабода».

Правозащитники признали их политзаключенными.

Уголовное дело судья Ирина Ланчева рассмотрела на закрытом процессе за две недели. В дни судебных заседаний в фойе суда дежурили сотрудники милиции. Контролировали они ситуацию и 25 мая, когда процесс завершался.

Фото: БелаПАН

На озвучивании приговора разрешили присутствовать родным обвиняемых и журналистам. Все подсудимые, кроме Ирины Счастной, пытались привлекать к себе внимание жестами. Ирина же, пока не увидела своих родных, сидела в тишине в уголке клетки. Родственников заключенные активисты встретили аплодисментами. Павел Северинец заявил, что никакого суда не было, а Беларусь будет свободной. Его возглас «Верым, можам, пераможам!» родные повторили несколько раз.

Судья Ланчева не удовлетворила ходатайство о фото и видеофиксации зачитывания приговора. Против выступила представитель государственного обвинения. Подсудимые поддержали предложение. Максим Винярский от имени обвиняемых сказал, что «они настаивают, чтобы было удовлетворено право на получение информации и зафиксировано, как будут озвучивать несправедливый приговор. Винярскому судья сделала замечание.

Озвучивание итоговой части судебного решения заняло 15 минут. Евгения Афнагеля, Андрея Войнича, Максима Винярского, Павла Юхневича, Ирину Счастную, Дмитрия Козлова, Павла Северинца признали виновными.

Сопредседателя оргкомитета партии по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павлу Северинцу, активистам кампании «Европейская Беларусь» Евгению Афнагелю, Андрею Войничу, присудили 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Активистам кампании «Европейская Беларусь» Павлу Юхневичу, Максиму Винярскому и блогеру YouTube-каналу «Серый кот» Дмитрию Козлову присудили по 5 лет колонии усиленного режима.

Активистку и редактора телеграм-каналов Ирину Счастную наказали 4 годами колонии общего режима.

Завершение озвучивания приговора заключенные активисты встретили лозунгом «Жыве Беларусь!» Зал их поддержал.

Так называемый приговор вступит в силу через 10 дней.

Реакция матери Северинца

Татьяна Северинец, мать политика Павла Северинца, опасалась, что и озвучивание приговора закончится задержаниями, но обошлось без них. Женщина отмечает, что «большой приговор» был ожидаемым. Власть пытается запрятать настоящих белорусов как можно дальше и на более длительное время».

«Но у нее ничего не получится, так как в скором времени эти люди будут на свободе. Нет никакого сомнения, что так будет. Этой надеждой мы живем и верим в это», — считает она.

Татьяна Северинец не видела сына почти год и сегодня хочет его увидеть на свидании. Она говорит, что «он немного усох». По ее словам, Павел ей писал, что похудел на несколько килограммов.

«Это хорошо, — продолжает она. - Были бы кости, а мясо нарастите. Лишний вес никому в пользу не идет. Он, как всегда, бодр, уверен в себе и поддерживает нас».

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