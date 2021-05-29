За чей счет банкет? Сергей Жаворонков, «МБХ медиа»

29.05.2021, 13:45

Подсчитано, сколько бюджет и госкомпании РФ потратили на сумасшедшего диктатора.

Беспошлинная торговля нефтью, контрабанда и реэкспорт, эксклюзивные рынки сбыта, инвестиции и кредиты — Россия каждый год вливает миллиарды долларов в экономику Беларуси, взамен получая обещания и другие «словесные интервенции».

Многие задаются сейчас вопросом – почему так удивительно нахально ведет себя белорусский диктатор Александр Лукашенко? Недавно он договорился до того, что Путин, якобы, извинялся перед ним за то, что обсуждал его с Байденом, хотя обычно он Путина не комментировал, ограничиваясь выпадами в адрес чиновников более мелкого ранга. В неловкое положение путинскую администрацию ставит и арест гражданки РФ Софьи Сапеги, чья вина, очевидно, состоит исключительно в том, что она подруга белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Надо сказать, что граждан России Лукашенко арестовывал крайне редко, ограничиваясь «сутками» и депортацией из страны, хотя они периодически участвовали в тех или иных протестных акциях.

Лукашенко хорошо запомнился урок, который в 1997 году преподал ему Борис Ельцин после ареста корреспондентов ОРТ Павла Шеремета и Дмитрия Завадского. Тогда намечавшийся визит Лукашенко в Россию был отменен непосредственно перед вылетом, а пресс-служба Ельцина прямо напомнила о необходимости выполнять договоренности об освобождении журналистов. Журналисты, в итоге, были освобождены, хотя их судьба позже сложилась трагично. Завадского убили в 2000 году в Беларуси (за это преступление осуждены два человека — не факт, что настоящие убийцы, тело не найдено). Шеремета взорвали в 2016 году в Киеве. По подозрению в его убийстве были арестованы пятеро, один подозреваемый покончил с собой. Мотивы предполагаемых убийц непонятны: Шеремет имел ровные отношения со всеми украинскими политическими силами, не был он и оппозиционером в России, до отъезда работая на канале ОТР. Скорее всего, речь идет об убийстве по найму и следы ведут в Беларусь. Что же позволяло Ельцину говорить с позиции силы?

«Союзное государство» России и Беларуси было создано еще в 90-е, во время избирательной кампании Бориса Ельцина 1996 года. Практическая его суть состояла в ликвидации границы между государствами, а также свободном обороте товаров, услуг и рабочей силы. Россия изначально выступала в этих отношениях в качестве донора: предоставляла Беларуси и финансовую помощь, и дешевый газ, позволила минимум сотням тысяч, а скорее миллиону человек без всяких квот и разрешений «шабашить» в России. Но главное — Беларусь стала зарабатывать на «таможенной дыре»: пошлины на ввоз импортных автомобилей, алкоголя, сигарет и массы других товаров были меньше российских в разы, а то и на порядки.

Формально, конечно, подразумевалось, что интеграция будет нарастать и со временем речь пойдет и о едином экономическом законодательстве, и о единой валюте, но это счастливое время Лукашенко все время откладывал и откладывает сейчас. В частности, переговоры о единой валюте были окончательно сорваны в 2004 году, когда уперлись в ультимативное требование Лукашенко о двух эмиссионных центрах. Российские власти, знавшие, что Лукашенко периодически начинает печатать деньги и устраивает гиперинфляцию, на это пойти не могли. Фактически, Ельцин получал с «союза» некие PR-козыри, частично компенсируя обвинения в развале СССР в свой адрес. Но при этом прекрасно понимал, кто главный.

В 2000-е экономические отношения между странами претерпели серьезные изменения. Под давлением российских властей «таможенные дыры» стали затягиваться, внешние пошлины выравниваться. В настоящее время существует только проблема экспорта в Россию дешевого белорусского пива и табака, и нелегального, и легального. Акцизы на эти товары отличаются в разы, например, на сигареты акциз в России составляет с 2021 года 2,359 тысячи рублей за 1000 штук, а в Беларуси в зависимости от сортов начинается от 797,87 в пересчете на российские рубли, а раньше разница была еще больше. Впрочем, с 2014 года появилась проблема реэкспорта через Беларусь сельхозтоваров из Европы, запрещенных в России в рамках «антисанкций». Причем Лукашенко резко отвечал на попытки установить какие-то квазитаможенные посты на дорогах установкой аналогичных, после чего российские власти шли на попятный.

Но все это сторицей было компенсировано главным полем чудес, открывшимся для Беларуси в связи с новой схемой налогообложения российских углеводородов — нефти, нефтепродуктов и газа — с 2000 года. В налоговой нагрузке на это сырье значительную долю составляет экспортная пошлина, которой товары, экспортируемые в Беларусь, не облагаются. Экспортные пошлины разные для разных групп углеводородов (газ, светлые, темные нефтепродукты, сырая нефть и т.д.) составляли в нулевые примерно треть цены (например, в декабре 2018 года, до «налогового маневра», начавшегося в 2019-м, пошлина составляла $135.1 за тонну при цене $57,59 за баррель ($420.4 за тонну), или 32%.

Дешевая российская нефть в Беларуси используется для изготовления нефтепродуктов на Новополоцком (в госсобственности 99% акций) и Мозырском НПЗ (у Республики Беларусь контрольный пакет и оперативный контроль, но 42% акций принадлежат российской «Славнефти»), а также просто «перетамаживается», то есть продается за границу уже с белорусскими таможенными пошлинами. Со временем Россия установила лимит беспошлинной перепродажи в 6 млн тонн, но Лукашенко регулярно его обходил, экспортируя какие-то загадочные «разбавители» и «растворители» по кодам таможенной классификации. Эти слова у белорусских экономистов вызывают понимающую улыбку.

По оценкам Александра Кнобеля, заведующего лабораторией международной торговли в Институте Гайдара, размер нефтегазовой годовой дотации Беларуси на последний 2018 год до «налогового маневра» составил $4.3 млрд (8% ВВП, почти треть доходов консолидированного бюджета). Только в 2012 — 2017 годах Беларусь таким образом получила $30 млрд Рассчитать размеры дотаций в первой половине нулевых сложнее, цены на углеводороды были ниже, но меньше и белорусский бюджет, к тому же цены на газ для Беларуси были еще в большей степени занижены по сравнению со среднеевропейскими. Так, например, в 2005 году цены на газ для Беларуси составляли $46 за 1000 куб.м., для Украины — $94 за 1000 куб.м,, для Европы — $192 за 1000 куб.м. Сейчас, для сравнения, Беларусь покупает газ по $127 за 1000 куб.м., по планам «Газпрома» в Европу в 2021 году газ будет продаваться в среднем по $170 за 1000 куб.м.

«Налоговый маневр» в России, если коротко, состоит в том, чтобы к 2024 году полностью отказаться от экспортных пошлин, ежегодно их снижая, а вместо этого повысить налог на скважину – налог на добычу полезных ископаемых. Потому прибыль Беларуси от этих операций падает, а к 2024 году обнулится. Сейчас при средней цене $65.4 за баррель (или $477,8 за тонну) российского сорта нефти Urals в апреле-мае 2021 года пошлина составит $58,8 за тонну, или чуть выше 12%. Лукашенко требует от российского бюджета компенсаций, пользуясь необходимостью защититься от коварной Америки.

Есть еще проблема и белорусских долгов России. На 2019 год, по оценке Всемирного банка, они составляют $8.1 млрд, увеличившись за десять лет более чем втрое. В декабре 2020-го объявлено также о планах разместить на российском рынке белорусские облигации на 100 млрд рублей. Беларуси был одобрен еще один, «поствыборный» кредит на сумму $1 млрд, В эту сумму не входит кредит «Росатома» — то есть фактически России, на сумму в $11 млрд — его дали на строительство АЭС в Беларуси. Стройка ведется с 2012 года, ввод первого блока в эксплуатацию был намечен на 2019-й, кое-как осуществлен осенью 2020-го, но на проектную мощность блок выйдет лишь к 2022-м. С возвратом этого долга тоже будут проблемы: экономическая модель рассчитывала на экспорт электроэнергии в ЕС, однако европейские страны, одна за другой, отказываются от покупки электроэнергии отчасти по экологическим, отчасти по нарастающим политическим соображениям.

Наконец, Россия является крупнейшим торговым партнером Беларуси. В 2020 году 47.9% торгового оборота, 45.2% экспорта ($13.1 млрд) и 50.2% импорта пришлось на Россию. Причем экспортирует Беларусь в основном продукцию сельского хозяйства (около 35%) и машиностроения (около 30%). Первое не попадает на европейские рынки из-за протекционистской политики ЕС, второе – из-за недостаточного качества, то есть фактически альтернатив России тут нет. А вот импортирует Беларусь в основном энергоносители – нефть, нефтепродукты, газ и уголь, которые взять, по большому счету, кроме России неоткуда.

Крупнейшие экспортеры страны, однако, работают на европейский рынок и эта работа может вот-вот прекратиться. «Белнефтехим» экспортировал нефтепродукты и «перетаможенную» нефть на $4,2 млрд в январе — ноябре 2020 года, а «Беларуськалий» — на $2,4 млрд, и из них примерно половину – в Европу. США ввели санкции против белорусской нефтепереработки еще при Трампе. Калий сейчас обсуждают в ЕС и высока вероятность запрета белорусских удобрений. Европейская политика немного странна для нас, но факт: наглая фальсификация выборов, сотни политзаключенных, тысячи избитых не произвели на политиков из ЕС большого впечатления, а вот захват самолета с арестом двух человек – стал последней каплей.

Россия является и крупнейшим инвестором в белорусскую экономику. Из $14.4 млрд прямых иностранных инвестиций на Россию приходится $4.6 млрд, а вместе с традиционными оффшорными юрисдикциями (Кипр, Нидерланды и т.п.) – явно более половины.

Проблема долга сейчас наиболее остра для Беларуси. В 2021 году предстоит выплатить $2.4 млрд государственного внешнего долга, а всей экономике — $5.1 млрд При этом, из этой «всей экономики» значительную часть составляют белорусские государственные предприятия. Валютные резервы Беларуси за год с лишним сократились более чем на 25% до $6,9 млрд За 2020 год белорусский рубль упал к доллару на 22,3%, к евро на 34%, население забирает вклады из банков. Особенность Беларуси состоит в том, что большая часть вкладов – валютные, они за год сократились на 25% и сейчас составляют $5.5 млрд.

Одним словом, Лукашенко, как всегда нужны, деньги. А что нужно Путину? В числе хотелок, которые российские официальные лица в последние годы обозначали, была симметричная внешняя политика (признание Крыма, Абхазии, Осетии, присоединение к «антисанкциям»), размещение в Беларуси полноценной военной базы вместо маленькой радиолокационной станции, практически не нужной в условиях ввода в строй более современной в Калининграде. Ну и «правильная» приватизация белорусской госсобственности (два НПЗ, «Беларуськалий», «Минскэнерго», контрольный пакет акций белорусского филиала оператора мобильной связи МТС, крупный производитель алкоголя – «Минск-кристалл», Минский автомобильный завод и Минский тракторный завод и многие другие предприятия и компании).

Ни второго, ни третьего не будет. Госсобственность нужна Лукашенко самому, там сидят правильные люди и пополняют его карман. Военная база… Лукашенко, конечно, псих, но прекрасно помнит, какую роль сыграла российская военная база в Крыму. Потому максимум, чего можно от него ожидать – неких символических «геополитических» жестов. А скорее всего — обычной болтовни. Ведь Лукашенко понимает, что падение его режима для российского общественного мнения – это киевский майдан в квадрате. Может ли Лукашенко к этой болтовне присовокупить «щедрый» жест в виде освобождения российской гражданки Сапеги? Может, конечно. Лукашенко не впервой торговать заложниками, после президентских выборов в 2006-м и 2011-м он, к примеру, также как и сейчас арестовывал, а затем потихоньку выпускал, торгуясь с европейцами, кандидатов в Президенты. Но это, во многом, зависит от Путина. Бесплатно Лукашенко ничего делать не будет, а станет ли российская дипломатия включать этот вопрос в повестку дня — далеко не факт.

Сергей Жаворонков, «МБХ медиа»

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