Какой вред экономике нанес Лукашенко, захватив самолет Ryanair

Какой вред экономике нанес Лукашенко, захватив самолет Ryanair7
- 29.05.2021, 21:22
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В 2019 году Беларусь обслуживала 980 авиакомпаний.
О том, какой вред экономике нанёс Лукашенко, поигравшись в террориста, написал телеграм-канал «Белорусский фронт»:
- В 2019 году через Беларусь проходили все грузовые рейсы с Ближнего Востока в США;
- Большинство грузовых и пассажирских рейсов из Китая в Евросоюз тоже проходили через Беларусь;
- По оценкам экспертов, только на диспетчерском сопровождении этих рейсов Беларусь зарабатывала 50-70 млн. долл. в год;
- В 2019 году Беларусь обслуживала 325 тыс. самолетов, 980 авиакомпаний, 100 стран мира;
- 17% рейсов от этого числа совершали посадку в аэропорту "Минск".
У кого-то ещё есть сомнения в неадекватности Лукашенко?