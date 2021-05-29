Какой вред экономике нанес Лукашенко, захватив самолет Ryanair 7 29.05.2021, 21:22

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В 2019 году Беларусь обслуживала 980 авиакомпаний.

О том, какой вред экономике нанёс Лукашенко, поигравшись в террориста, написал телеграм-канал «Белорусский фронт»:

- В 2019 году через Беларусь проходили все грузовые рейсы с Ближнего Востока в США;

- Большинство грузовых и пассажирских рейсов из Китая в Евросоюз тоже проходили через Беларусь;

- По оценкам экспертов, только на диспетчерском сопровождении этих рейсов Беларусь зарабатывала 50-70 млн. долл. в год;

- В 2019 году Беларусь обслуживала 325 тыс. самолетов, 980 авиакомпаний, 100 стран мира;

- 17% рейсов от этого числа совершали посадку в аэропорту "Минск".

У кого-то ещё есть сомнения в неадекватности Лукашенко?

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