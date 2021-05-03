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Рейс из Грузии не смог сесть в минском аэропорту из-за сильного ветра

  • 3.05.2021, 9:49
  • 1,414
Рейс из Грузии не смог сесть в минском аэропорту из-за сильного ветра
иллюстрационное фото

Ему пришлось сделать посадку в Вильнюсе.

Авиарейс «Белавиа» из Тбилиси, который должен был сесть в столичном аэропорту, приземлился в Вильнюсе из-за сильного ветра. Об этом tut.by рассказала пресс-служба национального аэропорта «Минск».

Как сообщается, что из-за непогоды был перенаправлен только один рейс — причиной стал сильный ветер. В целом же воздушная гавань по-прежнему функционирует в плановом режиме.

— Борт авиакомпании «Белавиа», выполнявший рейс B2736 Тбилиси — Минск ушел на запасной аэродром в Вильнюс из-за сильного бокового ветра. Там он произвел посадку в 8.23. На данный момент вылет из Вильнюса в Минск запланирован на 9.30. В свою очередь национальный аэропорт работает в штатном режиме и на вылет, и на прилет, рейсы осуществляются в соответствии с действующим расписанием полетов, — рассказала официальный представитель минского аэропорта Ромина Саматханова.

Как пояснили в пресс-службе аэропорта, решение о перенаправлении воздушного судна в другой аэропорт обычно принимает его командир.

Напомним, на 3 мая Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за мощного ветра. Сообщалось, что на большей части территории Беларуси ожидается усилеление ветра.

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