Литва не пустила грузовик из Беларуси: он может использоваться как военный 2 3.05.2021, 17:01

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фото: lrmuitine.lt

Это не первый автотранспорт из Беларуси, попадающий под определение «продукции двойного назначения».

На пограничном переходе Райгардас литовские таможенники задержали грузовик из Беларуси. Эта машина входит в список продукции двойного назначения и может использоваться как военная, сообщает пресс-служба литовской таможни.

Речь идет о полноприводном крупнотоннажном автомобиле "Урал-375". Он производился в СССР с 1960-х годов. Использоваться эта машина может для перевозки армейских грузов и людей, а также как шасси для систем залпового огня. Для перевозки такого автомобиля через границу нужна специальная лицензия, которой не имела компания, перевозящая автомобиль.

Пресс-служба литовской таможни пишет, что это не первый обнаруженный автотранспорт, попадающий под определение "продукции двойного назначения". 26 апреля на том же пограничном переходе таможенники задержали грузовик КамАЗ-43101 — он считается военной техникой. А за месяц до того та же компания, перевозившая "Урал", привезла в Литву две мобильные электростанции на платформе автомобиля ЗИЛ.

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