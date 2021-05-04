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Обнаружен многоклеточный предок животных, которому миллиард лет

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  • 4.05.2021, 15:34
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Обнаружен многоклеточный предок животных, которому миллиард лет
иллюстрационное фото

Он меняет представление ученых об эволюции.

В горах Шотландии ученые обнаружили микрофоссилии, сохранившие многоклеточных предков животных возрастом около миллиарда лет. «Происхождение сложной многоклеточности и происхождение животных считаются одними из самых важных событий в истории жизни на Земле, — сказал руководитель группы исследователей профессор Шеффилдского университета Чарльз Уэллман (Charles Wellman). — И наша находка проливает свет на оба». О ней ученые пишут в статье, опубликованной в журнале Current Biology, сообщает Naked science.

Уэллман и его коллеги изучали фосфорные линзы торридонской группы. Эти породы, распространенные на шотландском нагорье, сохранили образцы осадочных отложений, которые скапливались в древних неглубоких водоемах. В некоторых образцах ученые заметили отпечатки клеточных скоплений, включающие клетки двух разных типов. Также были обнаружены аналогичные скопления, близких размеров и формы, но состоящие лишь из клеток одного типа.

Это позволило ученым говорить об обнаружении древней протисты — одного из ранних многоклеточных организмов, предков животных и других голозоев (Holozoa), к тому времени уже отделившихся от растений и грибов. Существо получило название Bicellum brasieri. Ученые полагают, что оно еще не было полноценным многоклеточным, представляя собой сравнительно «свободное» объединение, которые могло включать то один, то два типа клеток — в зависимости от условий и фазы жизненного цикла.

«Находка позволяет предположить, — продолжает профессор Уэллман, — что эволюция многоклеточных животных началась более миллиарда лет назад, скорее в пресных водоемах, чем в океане».

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