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Над Минском заметили военные самолеты и вертолеты

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  • 4.05.2021, 20:30
  • 6,996
Над Минском заметили военные самолеты и вертолеты

Видеофакт.

Читатели tut.by присылают видео с самолетами и вертолетами, летящими над разными районами Минска. Вот как они выглядели.

На видео можно увидеть построение самолетов, напоминающих учебно-боевые Аэро Л-39 «Альбатрос», а также вертолеты, похожие на Ми-8 и Ми-24. Техника летела на небольшой высоте.

Журналисты обратились за комментарием в Министерство обороны, чтобы узнать, с чем связано такое перемещение воздушной техники. В ведомстве сообщили, что информация будет опубликована завтра в официальных источниках.

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