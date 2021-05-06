«Саша, вот и Нюрнберг вырисовывается» 14 6.05.2021, 14:19

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И никакие «заговоры» не спасут.

Четыре немецких адвоката обратились в Федеральную прокуратуру в Карлсруэ в связи с применением насилия в отношении мирных жителей Беларуси на фоне мирных протестов, начавшихся после президентских выборов в августе 2020 года. От имени пострадавших от пыток белорусов они заявили в прокуратуру о преступлениях против человечности, совершенных правителем Беларуси Александром Лукашенко.

Немецкие юристы, ставшие инициаторами обращения в прокуратуру, рассказали сайту Charter97.org, что диктатора можно будет привлечь к ответственности по аналогии с преступниками режима Асада в Сирии.

Белорусы активно обсуждают возможную перспективу суда над Лукашенко. Предлагаем вашему вниманию самые яркие комментарии.

«Юридическая оценка всех преступлений режима просто необходима. Факты не расследования преступлений непосредственно указывают на прямую вину отдававших приказы .Плюс метро и исчезновения политиков нужно не забыть».

«Кажется, Лукашенко своими «заговорами» хотел обеспечить себе легкую развязку. Но никакие «заговоры» не спасут. Открытый и справедливый суд. Будешь сидеть пожизненно».

«Отличная новость! Для трехпроцентного Таракана и его подельников из МВД, ОМОНа, дорога на Запад будет закрыта! Пусть продолжают хрюкать у корыта, а география возможных путешествий этих уголовников заметно сужается!».

«Зло, которое не наказано — возвращается. Ради наших детей, и будущего нашей страны, мы обязаны наказать всех лукашистов максимально жестко. Всех до единого. Сроков давности не будет».

«Пусть сидит в Беларуси до суда в тех же условиях содержания, в которых находятся полизаключенные, да и все когда-либо задержанные, невиноосужденные по сфабрикованными политическими делами. Ну а там уж суд поставит справедливую точку».

«Догавкается скоро, арестуют просто активы его кошельков и по офшорам пройдутся хорошенько».

«Давно пора. Он и есть террорист, и садист по сути своего существа».

«Петля Азаренка» уверенно затягивается на тараканьей шее Да будет так!»

«Ирония истории. Теперь немцы защищают белорусов от фашизма...»

«Лукавому только пожизненное в тюрьмах Беларуси. С привлечением к тяжелому физическому труду».

«Саша, вот и Нюрнберг вырисовывается».

«Хорошая новость! Это просто замечательно, что фашиствующим карателям показали их перспективы», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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