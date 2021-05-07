В Польше нашли уникальный клад времен династии Каролингов
- 7.05.2021, 13:03
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Находка настолько необычна, что ученые не могут ее интерпретировать.
Археолог Лукаш Щепанськи из Острудского музея в Польше заявил об обнаружении клада каролинских динариев. По словам ученого, клад является уникальным для этой части Европы, сообщает «Новое время».
Находка состоит из 118 монет и их фрагментов. Так, ученые нашли динарии императора Людовика Благочестивого (814-840 годы) и обол короля Карла Лысого (840-877) из династии Каролингов. Монеты нашли во время исследования археологического памятника.
По словам Щепанськи, обнаружение клада времен Каролингов в этом регионе является чем-то уникальным, что тяжело интерпретировать. До этого ученые обнаруживали только единичные монеты того периода, которые были отчеканены в монетных дворах Западной Европы, для торгов в основном использовали арабские монеты.
«Функционирование поселения в Трусо и связанная с этим деятельность викингов в настоящее время является наиболее явным ключом к разгадке, который может указывать на то, как сокровища достигли территории древней Пруссии. В IX веке мы замечаем явное усиление угрозы, исходящей от викингов. Например, Париж осажден в 845 году. В то же время скандинавы активизируют торговлю в Прибалтике», — сказал Щепаньски.