Стало известно, где упадет ступень китайской ракеты-носителя 4 8.05.2021, 16:37

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Падение ступени Long March 5B ожидается рано утром 9 мая.

Отработанные модули китайской ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5В"), вероятно, упадут 9 мая рано утром на территории Туркменистана. Об этом говорится в сообщении специализированного сервиса военно-воздушных сил США Space-Track в Twitter, пишет gordonua.com.

В сообщении указаны координаты вероятного места падения – 38,1 градуса широты, 62,5 градуса долготы, а также приблизительное время – 8 мая 23.13 UTC (по Беларуси это будет 3.13 9 мая). В сообщении отмечено, что прогноз еще может измениться.

Указанные координаты – это территория Туркменистана, недалеко от города Мары.

Напомним, что Китай 29 апреля использовал ракету Long March 5B для отправки на орбиту базового модуля "Тяньхэ" для будущей станции "Тяньгун" (еще одно название – "Небесный дворец"). Она успешно вывела модуль, сообщало Китайское национальное космическое управление. Это самая тяжелая ракета, разработанная Китаем (грузоподъемность – 22,5 тонны).

После запуска над ракетой утрачен контроль, и она неконтролируемо возвращается на Землю.

В случае падения "Чанчжэн-5В" на Землю это будет один из крупнейших случаев неконтролируемого входа в атмосферу космического аппарата, отмечает SpaceNews. Самым крупным из известных инцидентов был сход с орбиты более чем 76-тонной орбитальной станции NASA Skylab, обломки которой в 1976 году упали в Индийский океан и на западе Австралии, писал портал.

Астрофизик из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл считает, что эта ситуация – "не конец света" и что людям не стоит предпринимать меры предосторожности из-за падения ракеты.

Власти Китая обеспокоены вхождением в атмосферу Земли основной ступени ракеты, но уверяют, что большая часть ее обломков сгорит в атмосфере.

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