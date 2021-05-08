Павел Латушко: Этот День Победы должен стать нашим днем 8.05.2021, 17:35

Латушко обратился к белорусам накануне 9 мая.

Обращение опубликовано в телеграм-канале руководителя НАУ Павла Латушко:

- В этом году мы будем отмечать День Победы в ситуации, когда нелегитимная власть развязала самую настоящую войну против белорусского народа.

Мы, дети, внуки и правнуки победителей фашизма, отметим День Победы достойно – на улицах белорусских городов:

- Соберемся без символики в разрешенных для массовых гуляний местах – вариант для тех, кто находится в Минске, областных или районных городах;

- Возложим цветы к ближайшему памятнику или мемориалу – вариант для тех, кто проведет этот праздник за городом.

Мы воздадим почести борцам с фашизмом, как прошлых лет, так и современным.

Этот День Победы должен стать и станет нашим днем!

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