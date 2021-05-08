Павел Латушко: Этот День Победы должен стать нашим днем
- 8.05.2021, 17:35
Латушко обратился к белорусам накануне 9 мая.
Обращение опубликовано в телеграм-канале руководителя НАУ Павла Латушко:
- В этом году мы будем отмечать День Победы в ситуации, когда нелегитимная власть развязала самую настоящую войну против белорусского народа.
Мы, дети, внуки и правнуки победителей фашизма, отметим День Победы достойно – на улицах белорусских городов:
- Соберемся без символики в разрешенных для массовых гуляний местах – вариант для тех, кто находится в Минске, областных или районных городах;
- Возложим цветы к ближайшему памятнику или мемориалу – вариант для тех, кто проведет этот праздник за городом.
Мы воздадим почести борцам с фашизмом, как прошлых лет, так и современным.
Этот День Победы должен стать и станет нашим днем!