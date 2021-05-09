В День Победы 9 мая по всей Беларуси проходят акции протеста (Онлайн) 3 9.05.2021, 10:20

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Победили фашизм — победим и лукашизм.

Сегодня, в День Победы, белорусы по всей стране проводят акции против фашистского режима Лукашенко.

Накануне независимые телеграм-каналы призвали белорусов выходить 9 мая на улицы городов и не забывать про политзаключенных.

Руководитель НАУ Павел Латушко также обратился к белорусам и призвал достойно отпраздновать 9 мая.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных акций 9 мая.

11:39 Солигорские партизаны поздравили ветеранов с Днем Победы и поблагодарили их за стойкость и мужество.

11:37 Белорусы Москвы поздравили земляков с Днем Победы:

«Находясь у легендарного Поезда Победы, который прибыл на Белорусский вокзал.

Мы помним цену Победы в той ужасной войне. И мы не хотим видеть проявление фашизма и геноцида в нынешнее мирное время на родной земле!

Победили фашизм, победим и лукашизм!».

11:25 Фашизму и лукашизму нет места на нашей земле! Об этом заявили партизаны Фрунзенского района Минска, которые провели сегодня дерзкую акцию.

11:24 В Хатежино наш национальный флаг подняли на огромном флагштоке.

11:23 Набережная Бреста в День Победы радует жителей города национальными флагами.

11:21 Ко Дню Победы хор поселка Боровляны записал видео с песней «Мы разам, нас многа, за намі Перамога».

11:16 Минский район Змена поздравил белорусов с Днем Победы. «Сейчас наше время писать историю Новой Беларуси, сражаться с диктатурой и беззаконием всеми возможными способами, не жалея сил и времени, добиваясь свободы и счастливого будущего наших детей. Пути назад нет! Только вперед! Только до Победы!».

11:12 Партизаны гомельской Костюковки поздравили белорусов цитатами Быкова и Короткевича. «Толькі пры свабодзе і Незалежнасці магчымы працяг беларускай гісторыі», - Васіль Быкаў. «Прыгнет нараджае не толькі рабоў. Са слабых – магчыма. Але з моцных ён нараджае волатаў!», - Уладзімір Караткевіч.

11:11 Брестчане перед выходом на шествие поздравили всех свободных беларусов с Днем Победы.

11:11 Белорусы Вроцлава почтили память жертв Второй мировой войны и выразили поддержку землякам, борющимся с лукашизмом.

11:10 В честь 9 мая свободные жители Ленинского района украсили к празднику Лошицкий парк.

11:09 Белорусы Малаги вышли поддержать земляков в День Победы.

10:53 Белорусы Израиля по инициативе сообщества RAZAM собрались на акции солидарности с земляками в Иерусалиме и в Нетании.«Мы верим, что скоро RAZAM отметим победу над лукашизмом! Жыве Беларусь!», — заявили организаторы акций.

10:30 Белорусы Вены тоже вышли на акцию в честь Дня Победы. «Мы вышли на акцию солидарности с теми, кто победил фашизм во второй мировой, и кто продолжает дело своих предков и борется против другога усатого захватчика!», - заявили они.

10:28 Жители микрорайона Лебяжий вывесили национальные флаги и поздравили белорусов с 9 Мая. «Гордимся нашими дедами и стараемся на них равняться!».

10:24 Партизаны Курасовщины с помощью граффити с Погоней поздравили всех с Днем Победы. Победили фашизм - победим и лукашизм!

10:11 Жители Речицы с самого утра вывесили огромный национальный флаг в честь Дня Победы.

9:41 Жители Барановичей в День Победы вышли на марш по городу с национальными флагами.

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