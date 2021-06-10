Геологи рассказали историю самого крупного озера в мире 10.06.2021, 9:13

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иллюстрационное фото

Оно занимало территорию, превышающую размер сегодняшнего Средиземного моря.

Около 10 млн лет назад мегаозеро Паратетис — самое большое озеро в истории Земли — занимало территорию, превышающую размер сегодняшнего Средиземного моря.

На современной карте Паратетис простирался бы от Альп в Европе до Казахстана в Центральной Азии, затрагивая южную часть территории Украины, пишет «Новое время».

До сих пор мало что было известно о приливах и отливах озера Паратетис, но новое исследование идентифицирует четыре катастрофических, обусловленных климатом цикла, которые уменьшили размер озера и, скорее всего, уничтожили значительное количество видов, живших в нем.

Водная жизнь в море Паратетис была уникальной, охватывая все, от моллюсков и ракообразных до маленьких китов и дельфинов, которые эволюционировали в соответствии с их ограниченным окружением. Однако, когда уровень воды упал, а уровень соли повысился, очень немногие из этих существ выжили, говорят исследователи.

«Должно быть, это был постапокалиптический доисторический мир, водная версия пустошей из «Безумного Макса», — говорит геолог Вут Кригсман из Утрехтского университета в Нидерландах.

Кригсман и его коллеги изучили летописи окаменелостей, осадочные отложения и геологию района вокруг Черного моря (в центре того места, где раньше было море Паратетис), чтобы выявить четыре основных падения уровня воды за несколько миллионов лет, а также смоделировать уровни воды по всему региону.

Самое сильное падение было последним, зафиксированным между 7,65 и 7,9 миллионами лет назад, которое называется Великой Херсонской засушливостью. Во время этого эпизода уровень воды в море Паратетиса упал на целых 250 м, разделив мегаозеро на мини-водоемы, которые временами, вероятно, были токсичными для большинства водных организмов. По расчетам ученых, Паратетис мог потерять до 70 процентов своей площади и до трети своего объема в эти засушливые периоды.

На пике своей вместимости он занимал бы площадь около 2,8 млн км кв, вмещая в 10 раз больше воды, чем сегодня в озерах на планете.

Сдвиги температуры и осадков по всей Евразии также повлияли на изменения на суше: открытая среда заменила лесную среду, а типы лесных массивов изменились. Как эти эволюции подпитывали друг друга и влияли друг на друга, еще предстоит полностью выяснить.

«Частичное высыхание мегаозера соответствует изменениям климата, трофической сети и ландшафта по всей Евразии, хотя точные триггеры и механизмы еще предстоит обнаружить», — пишут исследователи.

Геологические данные показывают, что возникшее в результате тектонических сдвигов и подъема гор в Центральной Европе, море Паратетис просуществовало в общей сложности около 5 млн лет

Другое недавнее исследование показывает, как падение уровня воды в море Паратетис превратило береговые линии в луга, создав плодородную почву для эволюции наземных существ. Фактически, разнообразие африканской саванны, вероятно, связано с миграцией, вызванной большими засушливыми периодами этой эпохи.

Конечно, климатические изменения ландшафтов и дикой природы остаются очень актуальной темой и сегодня, спустя миллионы лет после высыхания моря Паратетис — каждое подобное исследование является напоминанием об очень реальной угрозе, с которой мы сталкиваемся сегодня.

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