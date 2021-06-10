РФ пока не будет открывать наземную границу с Беларусью для свободного передвижения 2 10.06.2021, 13:12

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Об этом заявил российский посол в Минске.

Посол РФ в Минске Евгений Лукьянов сообщил, что Россия пока не будет открывать наземную границу с Беларусью для свободного передвижения, передает ТАСС.

Напомним, что сейчас в Россию из Беларуси могут въезжать граждане РФ и обладатели российского вида на жительство. Кроме того, в Россию могут направляться сотрудники белорусских компаний для работы вахтовым методом, а также те, кто едет на лечение, к близким родственникам или на похороны.

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