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РФ пока не будет открывать наземную границу с Беларусью для свободного передвижения

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  • 10.06.2021, 13:12
  • 4,872
РФ пока не будет открывать наземную границу с Беларусью для свободного передвижения

Об этом заявил российский посол в Минске.

Посол РФ в Минске Евгений Лукьянов сообщил, что Россия пока не будет открывать наземную границу с Беларусью для свободного передвижения, передает ТАСС.

Напомним, что сейчас в Россию из Беларуси могут въезжать граждане РФ и обладатели российского вида на жительство. Кроме того, в Россию могут направляться сотрудники белорусских компаний для работы вахтовым методом, а также те, кто едет на лечение, к близким родственникам или на похороны.

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