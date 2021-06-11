На учениях «Запад-2021» отработают скрытое развертывание войск против «условного государства» 9 11.06.2021, 8:09

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иллюстрационное фото

Совместные стратегические учения пройдут в сентябре на полигонах Беларуси и России.

Скрытое развертывание войск отработают на предстоящих совместных российско-белорусских учениях «Запад-2021». Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) России генерал-полковник Александр Журавлев, пишет ТАСС.

«Повышенное внимание уделяется опережающей готовности систем управления и всех видов обеспечения, а также скрытному развертыванию необходимой группировки», - заявил он.

Также будут отрабатываться навыки, полученные в результате освоения опыта боевых действий в условиях современных военных конфликтов. «Нами отработаны и внедрены в войска нестандартные способы действий батальонных тактических групп при отражении ударов низколетящих воздушных целей, беспилотных летательных аппаратов и борьбе со скоростными бронеобъектами», - отметил командующий ЗВО РФ.

Совместные стратегические учения «Запад-2021» пройдут в сентябре на военных полигонах Беларуси и России. Ранее сообщалось, что в основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Министр обороны РФ Шойгу заявлял, что на российско-белорусских учениях будет массово применяться военная авиация.

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