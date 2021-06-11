Армения откажется от слова «коньяк» 18 11.06.2021, 11:53

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ЕС выплатит за это три миллиона евро.

Правительство Армении одобрило соглашение о финансовой помощи от Евросоюза, в рамках которого ЕС выделит стране 3 млн евро в обмен на прекращение использования слова «коньяк» в наименовании алкогольной продукции, сообщает PanArmenian.

Выплаты будут производиться в рамках программы Европейского инструмента соседства. Эти средства пойдут на разработку нового бренда, его популяризации и поддержки конкурентоспособности на внешних рынках.

Выпускать напитки под названием «коньяк» в Армении должны прекратить с 2032 года. После этого у местных производителей будет еще 11 лет, чтобы распродать старые запасы.

Название «коньяк» является защищенным географическим наименованием в соответствии с законодательством Франции. Коньяком может называться только крепкий алкогольный напиток (бренди), произведенный по специальной технологии из определенных сортов винограда в департаменте Шаранта. Однако в странах СНГ словом «коньяк» называли любой бренди вне зависимости от места производства, например дагестанский или армянский коньяк.

Армения договорилась с ЕС об отказе от использования слов «коньяк» и «шампанское» в названии еще в ноябре 2017 года. Этот пункт был включен в соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

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