закрыть
11 июня 2021, пятница, 19:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Активистку «Европейской Беларуси» наградили украинским крестом «За достоинство в плену»

4
  • 11.06.2021, 18:21
  • 3,260
Активистку «Европейской Беларуси» наградили украинским крестом «За достоинство в плену»

Полина Шарендо-Панасюк удостоена награды за мужество в лукашенковском суде.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк награждена в Украине знаком народного уважения, крестом Петра Калнышевского «За достоинство в плену».

Крестом Петра Калнышевского «За достоинство в плену» награждаются граждане Украины или иностранные граждане, которые были взяты в плен и не изменили присяге, проявив образец мужества и несокрушимость убеждений.

Напомним, лукашенковский суд незаконно осудил активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк на два года колонии. В суде она произнесла историческую речь. После того, как так называемый суд огласил приговор, она достала плакат «Самозванец, убывай».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проигранный режимом мир
Проигранный режимом мир Юрий Пшенник
Пора заканчивать цирк
Пора заканчивать цирк Telegram-канал «Баста!»
Что можно сделать с людоедом Лукашенко?
Что можно сделать с людоедом Лукашенко? Лев Шлосберг
Кремль навсегда потерял Беларусь
Кремль навсегда потерял Беларусь Андрей Пионтковский