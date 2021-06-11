Активистку «Европейской Беларуси» наградили украинским крестом «За достоинство в плену» 4 11.06.2021, 18:21

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Полина Шарендо-Панасюк удостоена награды за мужество в лукашенковском суде.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк награждена в Украине знаком народного уважения, крестом Петра Калнышевского «За достоинство в плену».

Крестом Петра Калнышевского «За достоинство в плену» награждаются граждане Украины или иностранные граждане, которые были взяты в плен и не изменили присяге, проявив образец мужества и несокрушимость убеждений.

Напомним, лукашенковский суд незаконно осудил активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк на два года колонии. В суде она произнесла историческую речь. После того, как так называемый суд огласил приговор, она достала плакат «Самозванец, убывай».

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