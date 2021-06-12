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Население Минска сократилось впервые с 1944 года

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  • 12.06.2021, 12:57
  • 10,312
Население Минска сократилось впервые с 1944 года

Названы две причины.

Начиная с освобождения Минска от нацистов в 1944 году, за счет миграции со всей страны, население столицы всегда росло, более и менее высокими темпами, но даже в 1994 г. прирост хоть снизился всего до ста человек, но оставался положительным.

А вот в прошлом году произошло то, что из последних 125 лет истории города, наблюдалось всего 6 раз (результат войн) — убыль населения, в прошлом году, Минск стал тоже вымирать. Это во первых, результат коронавируса и политики власти по борьбе с пандемией, во-вторых, из-за массовой эмиграции, спровоцированной режимом.

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