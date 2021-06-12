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Глава Еврокомиссии: ЕС предпринял быстрые и решительные действия, чтобы ввести новые санкции против Лукашенко

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  • 12.06.2021, 20:09
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Глава Еврокомиссии: ЕС предпринял быстрые и решительные действия, чтобы ввести новые санкции против Лукашенко

Евросоюз работает над инвестиционным планом на сумму 3 миллиарда евро для поддержки будущей демократической Беларуси.

«ЕС предпринял быстрые и решительные действия, чтобы ввести новые санкции против Лукашенко», — заявила глава европейской структуры Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет телеграм-канал «Баста!».

По ее мнению, сотрудничество в рамках G7 по этому вопросу «сделает эти санкции более эффективными».

«ЕС также работает над инвестиционным планом на сумму 3 млрд. евро для поддержки будущей демократической Беларуси», заявила глава Еврокомиссии.

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