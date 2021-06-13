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В ВОЗ прокомментировали лабораторное происхождение коронавируса

  • 13.06.2021, 8:10
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В ВОЗ прокомментировали лабораторное происхождение коронавируса
Фото: Getty Images

Власти Китая не предоставили достаточное количество данных.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что «люди заслуживают знать» если коронавирус был впервые обнаружен в лаборатории в Китае.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Daily Mail.

«Я думаю, что эти люди должны узнать, откуда возник этот вирус. Они этого заслуживают. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем мы могли предотвратить повторение пандемии», — заявил Гебрейесус.

Он также отметил, что власти Китая не предоставили достаточное количество данных во время попытки расследования.

«Были трудности с обменом данными, особенно необработанными. Мы надеемся, что на следующем этапе кооперация будет лучше», — сообщил Гебрейесус.

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