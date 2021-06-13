В Москве выявлено самое большое количество заболевших коронавирусом за 2021 год 3 13.06.2021, 13:42

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В столице РФ вся следующая неделя будет нерабочей

В Москве выявлен 6701 заболевший коронавирусом, передает оперативный штаб по борьбе с пандемией. В последний раз этот порог был превышен 26 декабря, когда заболевших было 7480, пишет kasparov.ru .

Всего в России установлено 13510 случаев заражения за сутки и 399 смертей от пандемии. С конца января до конца мая число заболевших в столице не превышало 3 тыс. человек.

9 июня Мэрия Москвы заявила, что в Москве откроют более 14 тыс. новых коек к уже действующим 12,5 тыс., предназначенных для борьбы с инфекцией.

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что вся следующая неделя будет нерабочей из-за распространения пандемии в столице.

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