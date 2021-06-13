Беларусь, Украина, климат, COVID: главные заявления саммита G7 13.06.2021, 18:56

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Приводим тезисы из финального коммюнике лидеров «Большой семерки».

Лидеры Британии, США, Германии, Франции, Японии, Канады, Италии и ЕС завершили саммит "Большой семерки" (G7) 2021 в британском Корнуолле. В своем финальном коммюнике главы государств G7 затронули ряд вопросов, в частности, не обошли стороной и ситуацию в Беларуси.

Главные тезисы из финального коммюнике лидеров "Большой семерки" - в материале РБК.

Борьба с пандемией COVID-19

Лидеры стран G7 пообещали распространить около 870 млн доз вакцин от коронавируса в течение 2022 года. Большую часть из этого количества рассчитывают распределить между нуждающимися странами еще до конца 2021 года. Распространить вакцины между нуждающимися странами планируют через глобальный механизм COVAX.

Также лидеры G7 призвали провести прозрачное и эффективное расследование происхождения коронавируса Sars-Cov-2, который вызывает заболевание COVID-19. Расследование должно проводиться под руководством Всемирной организации здравоохранения.

Противодействие Китаю и России

"Большая семерка" в своем финальном коммюнике призвала Россию прекратить свои действия, направленные на дестабилизацию ситуации в мире, а также не вмешиваться в демократические процессы в других государствах мира. В то же время лидеры G7 выразили желание иметь стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

Китай лидеры "Большой семерки" призвали уважать права человека и основные свободы. G7 призвала китайские власти поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также выразила обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Война в Украине

G7 заявила, что признает Россию стороной конфликта в Украине, а также поддержала продолжение переговорного процесса в нормандском формате для выполнения минских договоренностей.

Лидеры G7 также отреагировали на усиление российского военного присутствия вблизи украинской границы, призвав Москву забрать свои войска с востока Украины и Крыма.

Катастрофа МАУ в Иране

Лидеры "Большой семерки" поддержали усилия, направленные на обеспечение прозрачности, подотчетности и справедливости в отношении жертв катастрофы самолета МАУ близ Тегерана. G7 выразила глубокую озабоченность тем, что Иран продолжает злоупотреблять и нарушать права человека.

Ситуация в Беларуси

Как говорится в тексте коммюнике, G7 обеспокоена преследованием оппозиции и протестующих в Беларуси, а также недавней посадкой самолета Ryanair в Минске с целью задержания журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги.

Лидеры G7 пообещали сотрудничать для привлечения белорусского режима к ответственности, в частности, путем введением санкций. В то же время "Большая семерка" призвала Минск изменить свой курс и провести новые свободные и прозрачные выборы.

Борьба с изменениями климата

"Большая семерка" договорилась увеличить свои взносы на финансирование сохранения климата. Страны также обязались ежегодно собирать 100 миллиардов долларов, чтобы помочь бедным странам преодолевать последствия климатических изменений.

Кроме того, на саммите было договорено об ускорении перехода на транспортные средства с нулевым уровнем выбросов в атмосферу, отказавшись от автомобилей на дизельных и бензиновых двигателях. Это также должно помочь в сохранении климата.

Справедливая налоговая система

Страны G7 признали, что миру нужна справедливая налоговая система. "Большая семерка" договорилась продолжить обсуждение для достижения консенсуса относительно глобальной договоренности о справедливом распределении налоговых прав и амбициозного глобального минимального налога в размере не менее 15% для каждой страны.

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