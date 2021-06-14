Белорус победил в престижном конкурсе дирижеров и рассказал, куда планирует потратить €20 тысяч призовых 4 14.06.2021, 7:57

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Дмитрий Матвиенко

Фото: malkocompetition

В финале Дмитрий Матвиенко сразился с представителями Китая и Франции.

Белорусский дирижер Дмитрий Матвиенко стал победителем на международном конкурсе молодых дирижеров имени Николая Малько в Копенгагене (Дания). Также он стал обладателем приза зрительских симпатий. Если вы думаете, что дирижировать — это скучно, то просто посмотрите видео процесса, пишет onliner.by.

Для участия жюри выбрало 24 дирижера из 612 претендентов. В финале Дмитрий Матвиенко сразился с дирижером из Китая Линьхань Цюи и Хлоей Дюфрейн из Франции.

Конкурс имени Николая Малько (это выдающийся русский дирижер) проводится раз в три года начиная с 1965-го. В этот раз он проходил с 7 по 12 июня при отсутствии зрителей из-за ковидных ограничений. Участие принимали дирижеры 20—35 лет из разных стран мира, им помогал симфонический оркестр датского радио.

С победой Дмитрия поздравили родители и Большой театр Беларуси, где молодой человек работает дирижером. Ближайшая постановка с его участием на родной сцене — опера «Травиата» 19 июня.

«Ваши аплодисменты станут лучшим поздравлением для дирижера в этот вечер», — сообщает Большой театр.

Вчера в видеоинтервью Датскому концертному дому белорусский дирижер рассказал, что увлекся музыкой благодаря бабушке (и даже спел «Купалинку»). В семье молодого человека нет музыкантов, и долгое время родные не понимали увлечение Дмитрия, говоря: «Дирижер? Что это за профессия?»

— Я отвечал им: «Дайте время, и вы все увидите», — улыбается парень.

Вечером 13 июня дирижер находится в аэропорту Копенгагена и пытается пробраться через все закрытые границы и ограничения в Беларусь. Для этого пришлось поменять кучу билетов и выбрать невероятный маршрут «на оленях, поездах и автобусах».

— Из Москвы в Копенгаген меня нормально пустили, потому что было приглашение. А чтобы вернуться обратно в Москву, потребовали вескую причину — родственников в стране или приглашение. К такому я не был готов, хотя летал туда раз десять за этот год, — рассказал Onliner Дмитрий.

Признается, что к победе в этом крупнейшем конкурсе тоже не был готов, но очень счастлив.

— Это один из крупнейших конкурсов в мире, поэтому я счастлив. И это было совершенно неожиданно, потому что я не питаю никаких иллюзий, — заверяет парень. — У дирижеров обычно своя странная и индивидуальная история, это всегда непростой путь. Русских ребят, к сожалению, скинули после первого тура, а в Беларуси нет сильной дирижерской школы и никто на международные конкурсы не стремится.

Занявший третье место получил награду в 12 тысяч евро, второе место — 15 тысяч, победитель же получает 20 тысяч плюс менторство известного итальянского дирижера Фабио Луизи. Но несмотря на все перспективы, уходить из Большого Дмитрий не планирует. Пока это можно совмещать.

— Сейчас у меня нет планов делать какие-то резкие телодвижения из Оперного театра в Минске, — признается дирижер. — Я пока даже не думал, куда потрачу эти деньги. Они к тому же еще не пришли. Есть потребности, которые накопились за время пандемии, когда проектов и работы практически не было. Так что это будут какие-то совсем простые нужды.

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