Почему Байден решил встретиться с Путиным 14.06.2021, 9:06

Будет подниматься и вопрос Беларуси.

Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня на вилле Ла Гранж неподалеку от Женевы. МИД Швейцарии поблагодарил США и Россию за доверие и выбор именно их страны местом саммита. Дональд Трамп, не уходящий с политической арены, уже посоветовал Байдену не уснуть во время встречи. Профессор международных отношений и правнучка Никиты Хрущева Нина Хрущева считает, что американский президент, хорошо зная Путина, выбрал единственно верную стратегию - вопреки всему попытаться завязать разговор. Об этом они пишет в статье для издания The Insider.

Отправляясь на встречу с Путиным, Джо Байден готовится сделать то, что должен был сделать Барак Обама в 2014 году, а именно - сесть и откровенно сказать: «У вас проблемы, у нас проблемы. Давай решим, как размотать этот клубок». Но Обама несколько раз обозвал Путина двоечником с последней парты. Байден по-своему продолжил эту традицию, открыто назвав Путина убийцей. Но дальше стал действовать по формуле холодной войны — мы не согласны, но будем разговаривать. Точнее, для Байдена эту формулу можно выразить так: я могу сказать Путину все, что я о нем думаю, «обнулить» отношения и начать дипломатию с чистого листа, поскольку необходимость решать мировые проблемы никто не отменял.

Администрация президента США настойчиво повторяет: мы согласились на встречу с Путиным не от слабости, не для того, чтобы сделать Путину подарок — мы это делаем, потому что сильные, а Россия – непредсказуема. Это подход имеет смысл, но посмотрим, оправдает ли он себя.

На мой взгляд, эта предстоящая встреча интересна тем, что в 21-м году XXI века мы по-прежнему смотрим на этот саммит как на советско-американские встречи во времена Железного занавеса. Хрущев и Кеннеди встречались в Вене в 1961 году. Рейган и Горбачев впервые увиделись в Женеве осенью 1985 года. Обе эти встречи нужны были, чтобы начать ознакомительные отношения практически с нуля. И в этом существенная разница с предстоящей встречей: Путин и Байден хорошо друг друга знают, при этом друг друга не любят и примерно представляют себе, чего ждать от визави.

С чем Байден едет на эту встречу? У него есть как минимум два важных повода.

Хакеры и тролли

Первый – сугубо внутриполитический. В США в 2022 году пройдут промежуточные выборы, и Дональд Трамп уже развернул большую активность в надежде вернуться в большую политику. Он остается очень популярным среди большой часть американского республиканского электората и может дальше подрывать позиции демократов, настаивая на том, что он и есть президент, и выборы 2020 года у него украли. В связи с этим положение с демократией в Америке сегодня очень хрупкое. И это одна из причин, почему Байдену нужно непременно посмотреть в глаза Путину.

Байден, наверное, хочет удостовериться, что Москва не будет помогать распространять эту политическую пропаганду трампистов посредством различных неофициальных каналов и дезинформации, как это было в 2016-м, и даже в 2020-м году. В Белом доме хорошо помнят русскую кампанию против Хиллари Клинтон и понимают, что в этот раз надо «держать руку на пульсе».

Более того, администрация Байдена вполне серьезно задумывается о возможности подключения России к глобальному обсуждению вопросов по кибербезопасности и даже сотрудничеству в этой сфере. Это равноценно включению Германии в НАТО после войны, чтобы она вновь вдруг не вылезла с идеями о завоевании Европы. Сегодня схожий интерес может быть и у Вашингтона: включить Россию в пакт по кибербезопасности, чтобы она тоже была заинтересованной стороной этого дискуссии.

Разговор в этой сфере имеет все основания быть очень конкретным. В начале июня была совершена хакерская атака на крупнейшую в мире компанию по переработке мяса JBS, действующую в Австралии, Канаде и США. Ее руководство сообщило Белому дому, что требование о выкупе пришло от киберпреступников, скорее всего, действующих из России. В результате компания заплатила выкуп в $11 млн.

А в середине мая компания Colonial Pipeline, обеспечивающая 45% бензина, дизельного топлива и топлива для самолетов на Восточном побережье США, подтвердила, что вынуждена была заплатить выкуп в размере $4,4 млн киберпреступникам из DarkSide, чтобы те разблокировали нефтепровод. Эту хакерскую группу западная пресса, в частности The New York Times, тоже связывает с Россией.

Байден заявил, что обсудит эти два инцидента с Путиным в Женеве. Но на вопрос репортеров, ответят ли США России за это нападение, он уклончиво сказал: «Мы внимательно изучаем этот вопрос». Когда же Байдена спросили, не проверяет ли его таким образом Путин, президент твердо сказал: «Нет». И это важное изменение в риторике Белого дома, который еще полгода назад говорил, что «все, что исходит от России — это угрозы».

Переговоры с занозой

Другая важная тема для Байдена – изменение климата. К тому же это прекрасная возможность для американского президента показать Путину, что хотя бы в этом Россия не страна-изгой, а наоборот, должна и может быть участницей глобальных процессов. В важных дискуссиях о климате мы, дескать, точно на одной стороне. Такой же подход и в отношении договора СНВ – ядерная тематика тоже как бы уравнивает две стороны и позволяет вместе решать проблемы мирового уровня. То, что на Петербургском экономическом форуме Путин сказал, что не будет угрожать оружием другим странам, – шаг как раз в этом направлении со стороны Кремля.

Похоже, Байден понял, что в отношениях с Россией ему придется выработать нюансированный подход. США все время говорят о «деструктивной деятельности Кремля», и эта глобальная заноза несмотря на все санкции не заживает, а гниет, а выдрать её, как бы ни хотелось, невозможно. А, значит, с этой занозой нужно как-то иметь дело, сколько бы либеральная общественность ни призывала с ней окончательно разобраться. А значит, Вашингтон вынужден разговаривать с Москвой в надежде наладить предсказуемые и стабильные отношения, насколько это возможно.

Это, конечно, своего рода оруэлловский язык, потому что невозможно иметь стабильные отношения, если ты только что согласился с тем, что президент страны, про которую ты говоришь, убийца. Но даже в оруэлловской формуле, где война — это мир, все равно есть свои градации предсказуемости. И пока Байден, видимо, считает, что чем больше ломать Кремль, тем меньше шансов на какую-то стабильность, и, кажется, проще попытаться завязать разговор. Это, в свою очередь, играет на руку Москве. Путин лишь утверждается в мысли о том, что чтобы он ни делал, ему все равно все сойдет с рук, потому что с ним продолжают встречаться на самом высоком уровне.

Украина

Важен здесь и украинский вопрос. С Владимиром Зеленским, который очень просил Байдена встретиться с ним перед встречей с Путиным, американский президент уже поговорил, уверил в поддержке и пригласил в Белый дом в ближайшем будущем. Президент Украины в последние полгода после избрания Байдена очень громко заявлял о своей прозападности и практически требовал от Америки и НАТО, выражаясь по-американски, «приложить дело к словам». Он отчаянно демонстрирует в последнее время, что стоит на страже интересов своей страны, показывает избирателям, что они не зря его выбрали. Теперь он не только разобрался с олигархами и Виктором Медведчуком, он наконец-то потребовал от Запада то, что ему все время обещают, в том числе членство в НАТО. И даже если Запад пока говорит «нет», Зеленского не игнорируют, а наоборот слушают, что повышает его рейтинг.

Конечно, «Северный поток-2», русско-германский газопровод, США санкционировали не полностью вопреки требованиям Украины (правда, не из-за России, а чтобы не ссориться с Берлином), и Байден с Путиным встречается раньше, чем с Зеленским. Но это не удивляет, в этом проблема руководителя любой маленькой страны, которая все же может уступать по важности отношений крупному государству, с которым необходимо считаться из-за того, что оно большое и ядерное...

При этом и из-за активности президента Зеленского, и из-за собственных обещаний «стоять за демократию» Байден будет стоять горой за Украину. Он думает о себе как о спасителе мира, все время повторяя, что «Америка, выступающая за демократию в мире, вернулась»; и Украину будет спасать, но делать это, видимо, нюансированно.

Права человека

На встрече в Женеве Байден не сможет не поднять тему Беларуси и нарушения прав человека в самой России, откуда, что ни день, то приходят новости о задержаниях политических активистов и журналистов или об их срочном отъезде за границу. Во всяком случае, поднять тему прав человека Байден обещал в своей недавней колонке в The Washington Post.

Чем больше Байден будет говорить про права человека, тем больше Путин может отвечать в стиле «да у вас самих афроамериканцев линчуют, полицейских оскорбляют, да в школах стреляют, и судят тех, кто был недоволен вашими же демократическими выборами 6 января, поэтому перестаньте нас учить».

Путин, очевидно, считает, что за последние 20 лет – после войны США в Ираке, проваленной Арабской весны, глобального финансового кризиса 2008 года – Америка потеряла право быть моральным арбитром. Вашингтон, даже если с этим не согласен, понимает, что просто лекции и назидания уже не помогут.

В целом, похоже, что обе стороны на серьезные результаты от саммита в Женеве не рассчитывают, но сам факт такого разговора – сегодня уже большое достижение для России и США.

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