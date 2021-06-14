Российский журнал «Искусство кино» выпускает номер в поддержку белорусских протестов 14.06.2021, 11:39

Кадр из фильма «Кураж»

В свежем номере, судя по оглавлению, будет и статья-репортаж с Берлинского кинофестиваля.

Обложка свежего номера российского журнала "Искусство кино" посвящена белорусским протестам. Ее опубликовал на своей странице в "Фейсбук" главный редактор издания Антон Долин. На уточняющий вопрос "это в поддержку Беларуси?" Долин отвердил утвердительно, сообщает "Еврорадио".

В свежем номере, судя по оглавлению, будет и статья-репортаж с Берлинского кинофестиваля, где был показан фильм белорусского режиссера Алексея Полуяна о протестах.

Берлинале в этом году должен был пройти в марте, однако из-за коронавируса его перенесли на июнь. Показы проходят с 9 по 20 июня под открытым небом. В феврале Алексей Полуян рассказывал Еврорадио о своей работе, о том, как снималась картина.

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