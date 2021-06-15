Александр Старикевич: Протасевич пошел на сделку с властями 15.06.2021, 9:55

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Роман Протасевич

Для этого пассажира рейса Афины-Вильнюс не обязательно было пытать.

Очевидный вывод из понедельничной пресс-конференции заключается в том, что Роман Протасевич пошел на сделку с властями, пишет журналист Александр Старикевич в статье на сайте «Салідарнасць».

Причем для этого знаменитого пассажира рейса Афины-Вильнюс не обязательно было пытать. Вполне возможно Протасевичу просто был предложен выбор:

- или ты и твоя девушка получаете от 10 лет лишения свободы;

- или ты начинаешь плясать под дудку спецслужб, и тогда вы оба вскоре будете помилованы, а бонусом можешь заработать себе местечко в новой «конструктивной» оппозиции его величества.

Многие ли в этой ситуации выбрали бы первое?

Поэтому не рекомендую тратить время и эмоции на осуждение Протасевича. В то же время весьма наивными выглядят попытки и дальше представлять блогера в качестве «заложника», который свои заявления делает чуть ли не под дулом пистолета.

Комсомольский задор, с которым себя вел на пресс-конференции Протасевич, наглядно демонстрирует, что он включился в предложенную игру с энтузиазмом. Скорее всего, человек просто поменял сторону. Обычное дело.

Если бы подобное произошло, например, (не дай Бог) с Павлом Северинцем, я бы удивился. Но когда перебежчиками оказываются в общем-то случайные в политике люди, вряд ли стоит пребывать в изумлении.

Так что, романтичные пожелания Протасевичу «держаться» несколько запоздали. Нужно просто принять новую реальность, а не отрицать ее. Как минимум, по двум причинам:

1. С высокой долей вероятности можно прогнозировать, что 14 июня состоялось не последнее шоу Протасевича. Продолжая использовать его в качестве «знамени», оппоненты власти просто подставляются под очередные удары.

2. За решеткой сейчас находится огромное количество людей, заслуживающих внимания. Но в последние недели фокус был совершенно непропорционально сосредоточен на одном человеке. Юлия Слуцкая, Виктор Бабарико, Ольга Золотарь и еще очень-очень многие оказались в тени Романа Протасевича, хотя заслуживают нашего участия точно не в меньшей степени. Давайте устраним этот перекос.

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