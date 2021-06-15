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ЕС и США привлекут к ответственности режим Лукашенко за угон самолета и нарушение прав человека

  • 15.06.2021, 19:47
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ЕС и США привлекут к ответственности режим Лукашенко за угон самолета и нарушение прав человека

Об этом говорится в итоговом заявлении Саммита ЕС и США.

ЕС и США решили привлечь власти Беларуси к ответственности за посадку самолета Ryanair и за нарушение прав человека.

— Мы поддерживаем народ Беларуси и его требования в отношении прав человека и демократии. Мы преисполнены решимости привлечь режим Лукашенко к ответственности за нарушения прав человека и основных свобод и за угрозу безопасности полетов в результате беспрецедентной и неприемлемой принудительной посадки пассажирского самолета ЕС под ложным предлогом и последующего ареста журналиста в рамках продолжающегося нападения на голоса оппозиции и свободу прессы, — отмечается в итоговом заявлении саммита ЕС — США, - сказано в итоговом заявлении Саммита ЕС и США от 15 июня.

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