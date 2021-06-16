Украинские пограничники нашли белорусские сигареты, спрятанные в древесину 16.06.2021, 10:48

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Фото: СБУ

Контрабанду замаскировали под лесопродукцию.

На таможенном посту "Ковель" представители Службы безопасности Украины обнаружили контрабандную партию сигарет, которую предприимчивые контрабандисты замаскировали под лесопродукцию. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Незаконный бизнес организовали несколько жителей западных регионов Украины. Они загружали контрабандный товар на территории аффилированной коммерческой структуры во Львовской области и оформляли таможенные документы по поддельным документам на Волыни.

Силовики задержали грузовик контрабандистов, где нашли более 500 ящиков сигарет белорусского производства, более чем 300 куб. м. древесины, а также документы, оформленные на подставных лиц.

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